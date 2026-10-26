Άνοδος στη Wall Street εν αναμονή αποτελεσμάτων τεχνολογικών κολοσσών

Με άνοδο έκλεισαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας έδωσαν τον τόνο στην αγορά. Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από κολοσσούς του κλάδου, αλλά και την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τα επιτόκια.

Η πορεία των βασικών δεικτών

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 52.361,58 μονάδες, καταγράφοντας μια οριακή άνοδο της τάξης του 0,28%. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε ένα θετικό ξεκίνημα για την εβδομάδα στην αγορά.

Ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε ενίσχυση κατά 0,70%, φτάνοντας τις 7.676,77 μονάδες. Τα μεγαλύτερα κέρδη, ωστόσο, σημειώθηκαν στον δείκτη Nasdaq, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,82%, αγγίζοντας τις 26.169,38 μονάδες, υπογραμμίζοντας την ώθηση από τον τεχνολογικό τομέα.

Το ενδιαφέρον στις εταιρείες τεχνολογίας

Το βλέμμα των αγοραστών στρέφεται πλέον στις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και κυρίως στις επικείμενες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από την Microsoft, την Alphabet και την Amazon. Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένεται να προσφέρουν μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με τις αποδόσεις των σημαντικών επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, οι υψηλές αποτιμήσεις που χαρακτηρίζουν τον κλάδο της τεχνολογίας εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό στην αγορά. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο οι τρέχουσες αξίες δικαιολογούνται από τις μελλοντικές προοπτικές κερδοφορίας, ειδικά σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες.

Ο ρόλος της Fed και τα επιτόκια

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την πορεία της αγοράς είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Η κεντρική τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια την Τετάρτη, μια εξέλιξη που παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές.

Οι προσδοκίες δεν επικεντρώνονται μόνο στην άμεση απόφαση για τα επιτόκια, αλλά κυρίως στα μηνύματα που θα εκπέμψει η Fed για τη μελλοντική της πολιτική. Αυτά τα μηνύματα θεωρούνται καθοριστικά, καθώς θα επηρεάσουν άμεσα τις εκτιμήσεις για το κόστος δανεισμού, καθώς και την εν γένει πορεία των μετοχών στην αγορά.

Εξελίσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η αγορά πετρελαίου

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν και οι ευρύτερες εξελίξεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Η κατάθεση αίτησης εισαγωγής στο χρηματιστήριο από την εταιρεία Anthropic έφερε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μεταφραστούν σε αντίστοιχα κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές κατέγραψαν υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένουν ενεργές και δεν έχουν εκλείψει πλήρως.

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την επόμενη περίοδο

Η άνοδος της Δευτέρας προσέδωσε έναν θετικό τόνο στην έναρξη της εβδομάδας για τη Wall Street. Ωστόσο, η πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα παραμένει αμφίβολη και εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες.

Τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, μαζί με τις αποφάσεις και τις δηλώσεις της Fed, θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την κατεύθυνση της Wall Street τις επόμενες ημέρες. Οι επενδυτές αναμένουν αυτές τις εξελίξεις για να διαμορφώσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Με πληροφορίες από: Newsit