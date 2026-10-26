Διάλογοι μεταξύ στελεχών της αλυσίδας Pizza Fan, η οποία αριθμεί περισσότερα από 150 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί πάνω από 2.500 εργαζομένους, βρίσκονται στο επίκεντρο υπόθεσης φοροδιαφυγής. Οι συνομιλίες αυτές περιγράφουν έναν μηχανισμό ελέγχου των καταστημάτων με στόχο την αύξηση των αδήλωτων εσόδων. Η πρακτική αυτή φέρεται να εφαρμοζόταν μέσω της μεθόδου του «κεράσματος», όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Ο μηχανισμός των «κερασμάτων» και ο έλεγχος των επιδόσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν, οι υπεύθυνοι της αλυσίδας παρακολουθούσαν συστηματικά, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, ποια καταστήματα ακολουθούσαν τις δοθείσες οδηγίες. Ο έλεγχος επικεντρωνόταν στο αν τα υποκαταστήματα απέδιδαν τα προσδοκώμενα ποσά, τα οποία προέρχονταν από την πρακτική του «κεράσματος».

Οι δημοσιοποιημένοι διάλογοι φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν αυτή η παρακολούθηση των υποκαταστημάτων. Η πρακτική προέβλεπε τη μεταφορά παραγγελιών σε καταστήματα που χρησιμοποιούσαν περισσότερο το συγκεκριμένο «σύστημα», ακόμη κι αν αυτά βρίσκονταν σε μεγαλύτερη απόσταση από την περιοχή του εκάστοτε πελάτη, με σκοπό την ενίσχυση των αδήλωτων εσόδων.

Οι συνέπειες για τους μη συμμορφούμενους

Οι χαμηλές επιδόσεις των καταστημάτων, όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος των «κερασμάτων», προκαλούσαν άμεσες αντιδράσεις από την ηγετική ομάδα της εταιρείας. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των στελεχών.

Μία από τις προβλεπόμενες συνέπειες για τα υποκαταστήματα που δεν απέδιδαν τα προσδοκώμενα ποσά ήταν ακόμη και η διακοπή της διανομής παραγγελιών προς αυτά. Παράλληλα, τονιζόταν η ανάγκη για άμεση τακτοποίηση ακόμη και μικρών οφειλών, καθώς αυτή αποτελούσε προϋπόθεση για οποιαδήποτε παρέμβαση των κεντρικών γραφείων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αντιμετώπιζε το κατάστημα.

Ο ρόλος των επτά καταστημάτων-κλειδιών στο δίκτυο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται επτά συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία φέρεται να είχαν έναν κομβικό ρόλο στη διαχείριση του παράνομου τζίρου. Αυτά τα σημεία αναλάμβαναν παραγγελίες σε περιπτώσεις όπου άλλα τοπικά υποκαταστήματα δεν ακολουθούσαν τη μέθοδο του «κεράσματος».

Τα εν λόγω καταστήματα εντοπίζονται σε σημαντικές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Αγίας Παρασκευής, των Ζωγράφου, του Υμηττού και της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηγετική ομάδα υπό τον ιδιοκτήτη φέρεται να έλεγχε άμεσα αυτά τα επτά καταστήματα.

Το συνολικό δίκτυο της Pizza Fan συμπληρωνόταν από άλλα 13 υποκαταστήματα και 132 καταστήματα franchise, φτάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των 152 σημείων πώλησης σε όλη τη χώρα.

Τα κρυφά αρχεία Excel και οι κωδικοί επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκαν περίπου 5.000 αρχεία Excel, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση. Αυτά τα αρχεία ήταν αποθηκευμένα σε USB συσκευές, καθώς και στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας, ο οποίος βρισκόταν εγκατεστημένος στο Χαλάνδρι.

Στα εν λόγω αρχεία καταγράφονταν αναλυτικά τα «μαύρα» ποσά που προέρχονταν από κάθε κατάστημα της αλυσίδας, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα των αδήλωτων εσόδων. Για την επικοινωνία τους σχετικά με τα χρηματικά ποσά, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες λέξεις ως κωδικούς.

Πιο συγκεκριμένα, η λέξη «εκτός» σε συνδυασμό με το όνομα του υπαρχηγού παρέπεμπαν σε μετρητά, υποδηλώνοντας συναλλαγές εκτός του επίσημου συστήματος. Αντίθετα, ο όρος «ροή» αφορούσε χρήματα που βρίσκονταν στην τράπεζα, ενώ οι οφειλές κάθε καταστήματος καταγράφονταν επίσης με λεπτομέρεια στα ίδια αρχεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki