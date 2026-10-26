Δύο γυναίκες στον Καναδά κατασκεύασαν φυσική πισίνα, εξοικονομώντας μια περιουσία

Μια εντυπωσιακή φυσική πισίνα κατασκευάστηκε στο κτήμα δύο γυναικών στον Καναδά, με τις ίδιες να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, που αρχικά φαινόταν απλησίαστο λόγω του υψηλού κόστους, ολοκληρώθηκε με σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Η 32χρονη Κρίσταλ Ντρινκγουόλτερ και η 33χρονη Τζάζμιν Κάνινγκ είναι οι πρωταγωνίστριες αυτής της ιστορίας, έχοντας δημιουργήσει μια όαση στην ιδιοκτησία τους, η οποία εκτείνεται σε 260.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το όνειρο της φυσικής πισίνας και η οικονομική πρόκληση

Οι δύο γυναίκες είχαν ως όραμα να αποκτήσουν μια πισίνα στην οποία θα μπορούσαν να κολυμπούν σε καθαρό νερό, χωρίς την ανάγκη χρήσης χημικών σκευασμάτων. Ωστόσο, οι αρχικές προσφορές που έλαβαν για την κατασκευή μιας τέτοιας πισίνας άγγιζαν τα 200.000 δολάρια, ένα ποσό που καθιστούσε το όνειρό τους δύσκολα υλοποιήσιμο.

Αποφασισμένες να μην εγκαταλείψουν τον στόχο τους, ανέλαβαν οι ίδιες ένα μεγάλο μέρος των εργασιών. Μέσω της προσωπικής τους δουλειάς, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κατασκευή με ένα πολύ μικρότερο ποσό, μόλις 52.000 δολάρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 135.000 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος του έργου.

Σχεδιασμός και διαστάσεις της πισίνας

Η ιδέα για τη δημιουργία μιας φυσικής πισίνας γεννήθηκε από την επιθυμία τους για ένα περιβάλλον κολύμβησης απαλλαγμένο από χημικά. Αφού αποφάσισαν να προχωρήσουν, τα πλάνα του έργου σχεδιάστηκαν από έναν ειδικό επαγγελματία, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση των επόμενων βημάτων.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ωοειδής φυσική πισίνα, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικό τοπίο της ιδιοκτησίας τους. Οι διαστάσεις της πισίνας είναι εντυπωσιακές, με μήκος 15 μέτρα και πλάτος 10,5 μέτρα, προσφέροντας έναν μεγάλο χώρο για κολύμβηση και χαλάρωση.

Οι μεγάλες δυσκολίες κατά την κατασκευή

Η υλοποίηση του έργου δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς οι δύο γυναίκες αντιμετώπισαν τεράστιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν η μεταφορά και η τοποθέτηση 45 τόνων βράχων. Κάποιοι από αυτούς τους βράχους είχαν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος, με τον μεγαλύτερο να ζυγίζει πάνω από 3.400 κιλά.

Εκτός από τη διαχείριση των βράχων, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων. Μετά τις βροχές, ήταν απαραίτητο να απομακρύνουν τόνους λάσπης από τον χώρο της κατασκευής. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η διαύγεια του νερού, οι πέτρες έπρεπε να πλυθούν σχολαστικά, μια χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία.

Η διαδικασία γεμίσματος και το σύστημα φιλτραρίσματος

Αφού ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες και η τοποθέτηση των βράχων, ακολούθησε το γέμισμα της πισίνας με νερό. Για αυτό το στάδιο, απαιτήθηκαν οκτώ δρομολόγια βυτιοφόρων, τα οποία μετέφεραν συνολικά 120.000 λίτρα νερού. Το κόστος για αυτή τη διαδικασία ανήλθε περίπου στα 2.000 δολάρια.

Προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα του νερού και να αποφευχθεί η χρήση χημικών, εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα φιλτραρίσματος. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ειδικές αντλίες, λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας και μια ζώνη αναγέννησης, η οποία φιλοξενεί ειδικά φυτά που συμβάλλουν στον φυσικό καθαρισμό του νερού.

Ενθουσιασμός για το αποτέλεσμα και μελλοντικά σχέδια

Το έργο της κατασκευής της φυσικής πισίνας ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026, σηματοδοτώντας την επιτυχία του φιλόδοξου εγχειρήματος των δύο γυναικών. Η Κρίσταλ Ντρινκγουόλτερ και η Τζάζμιν Κάνινγκ δήλωσαν ενθουσιασμένες από το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες τους.

Ο ενθουσιασμός τους είναι τέτοιος που ήδη σχεδιάζουν την επέκταση της εγκατάστασης. Στα μελλοντικά τους σχέδια περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας τεχνητής αμμώδους παραλίας, η οποία θα συμπληρώσει ιδανικά τη φυσική πισίνα και θα προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες χαλάρωσης και αναψυχής στην ιδιοκτησία τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta