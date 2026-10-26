Ένα δαιδαλώδες κύκλωμα, το οποίο λειτουργούσε έχοντας ως βιτρίνα την εταιρεία Pizza Fan, εξαρθρώθηκε έπειτα από μια σειρά καταγγελιών και μαρτυριών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν στην κινητοποίηση των αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών, φέρνοντας στο προσκήνιο παράνομες πρακτικές που αφορούσαν τόσο τη φοροδιαφυγή όσο και την ασφαλιστική εισφοροδιαφυγή.

Η πρώτη καταγγελία που οδήγησε στις αποκαλύψεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό χάρη σε μια πρώτη καταγγελία που έφτασε στον ΑΝΤ1. Συγκεκριμένα, η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ήταν αυτή που έφερε στο φως τα πρώτα στοιχεία, τα οποία αποδείχθηκαν καθοριστικά για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η μαρτυρία αυτή, η οποία δόθηκε με την προϋπόθεση της ανωνυμίας, περιέγραφε λεπτομερώς τις παράνομες ενέργειες που λάμβαναν χώρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τόσο τα καταστήματα franchise της Pizza Fan όσο και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, εφάρμοζαν συστηματικά πρακτικές υποδηλωμένης εργασίας. Οι εργαζόμενοι δηλώνονταν για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτή που εργάζονταν στην πραγματικότητα, με άμεσο αποτέλεσμα την καταβολή λιγότερων ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή η πρακτική αποτελούσε ένα σημαντικό μέρος της παράνομης λειτουργίας του κυκλώματος.

Οι παράνομες πρακτικές και το ειδικό λογισμικό

Ένα άλλο βασικό στοιχείο της παράνομης κερδοφορίας των καταστημάτων προέκυπτε από τη μη μερική απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυτό επιτυγχανόταν μέσω της χρήσης ενός ειδικού λογισμικού συστήματος. Το λογισμικό αυτό, το οποίο διαχειριζόταν το λογιστήριο της εταιρείας που βρίσκεται στο Χαλάνδρι, παρείχε τη δυνατότητα εκτέλεσης παραγγελιών χωρίς την έκδοση της νόμιμης απόδειξης.

Οι παραγγελίες αυτές, είτε γίνονταν τηλεφωνικά είτε μέσω του ιστότοπου της εταιρείας, και αφορούσαν πληρωμές τόσο με μετρητά όσο και με κάρτα. Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν υπολογιζόταν σε περίπου 20% του συνόλου των παραγγελιών. Η λειτουργία αυτού του ειδικού λογισμικού ήταν κεντρικής σημασίας για την υλοποίηση της φοροδιαφυγής.

Οι «εγκέφαλοι» πίσω από το κύκλωμα

Η καταγγελία που έφερε στο φως ο ΑΝΤ1 αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται πίσω από τις παράνομες αυτές πράξεις. Ως «εγκέφαλος» όλων αυτών των δραστηριοτήτων κατονομάστηκε ο Αντάρας, ο οποίος αναφέρεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας. Άμεσος και έμπιστος συνεργάτης του φέρεται να είναι ο Η.Δ.

Στον Η.Δ. δίνουν αναφορά και άλλα άτομα, τα οποία εργάζονται στο λογιστήριο της Pizza Fan. Αυτά τα άτομα περιγράφονται ως γνώστες του ειδικού λογισμικού και εμπλέκονται στη διακίνηση όλων των εσόδων που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα. Η δομή αυτή υποδηλώνει μια οργανωμένη λειτουργία με σαφείς ρόλους και ιεραρχία.

Η μαρτυρία διανομέα για το «κόλπο» με το «κέρασμα»

Πέρα από την αρχική καταγγελία, μια επιπλέον μαρτυρία από έναν διανομέα, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, έριξε φως σε ένα συγκεκριμένο «κόλπο» που εφαρμοζόταν με τις αποδείξεις. Ο διανομέας διευκρίνισε ότι η μαρτυρία του αφορούσε κάτι που είχε ακούσει και όχι κάτι που είχε βιώσει ο ίδιος προσωπικά, τονίζοντας τη φύση της πληροφορίας ως ακουστική.

Σύμφωνα με την περιγραφή του διανομέα, το «κόλπο» αφορούσε το χειροκίνητο πέρασμα των παραγγελιών. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε κάποιος να καταχωρήσει ένα ποσό ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα η απόδειξη ουσιαστικά να μην «κόβεται» ή να μην περνάει κανονικά στο σύστημα. Παρόλα αυτά, ο πελάτης πλήρωνε κανονικά το συνολικό ποσό της παραγγελίας, ειδικά όταν η πληρωμή γινόταν με μετρητά. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η περίπτωση όπου η απόδειξη μπορεί να έγραφε 20 ευρώ, αλλά στο σύστημα να εμφανίζονταν μόνο 10 ευρώ, υποδεικνύοντας μια απόκλιση μεταξύ του πραγματικού ποσού πληρωμής και αυτού που καταχωριζόταν στα επίσημα αρχεία.

Με πληροφορίες από: Enikos