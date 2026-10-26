Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε τη Sunlight στην Ξάνθη: Επενδύσεις, καινοτομία και εξωστρέφεια στο επίκεντρο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ξάνθη, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την παραγωγική και τεχνολογική δραστηριότητα της Sunlight Group. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι μελλοντικές επενδύσεις της εταιρείας, η καινοτομία και η εξωστρέφειά της. Η Sunlight Group αποτελεί έναν όμιλο με σημαντικό διεθνές αποτύπωμα, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε πολλές χώρες.

Η επίσκεψη του υπουργού στην Ξάνθη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έγινε δεκτός στο βιομηχανικό συγκρότημα της Ξάνθης από στελέχη της διοικητικής ομάδας της Sunlight Group. Συγκεκριμένα, τον υποδέχθηκαν ο Σπύρος Γοργογιάννης, Διευθυντής R&D, ο Κωνσταντίνος Πασπάλας, Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου Ξάνθης, και η Αγγελική Ελευθερίου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων. Από την πλευρά του μετόχου, παρών ήταν ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου Olympia, Ιωάννης Καραγιάννης. Κατά την ξενάγηση, ο Υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για βασικούς τομείς παραγωγής, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εφαρμόζει η Sunlight.

Η δυναμική και το διεθνές αποτύπωμα της Sunlight Group

Η επίσκεψη του Υπουργού στην Sunlight Group εστίασε στην παραγωγική και τεχνολογική δυναμική της εταιρείας, καθώς και στις επενδύσεις που πραγματοποιεί στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Ομίλου είναι το ισχυρό διεθνές του αποτύπωμα. Η Sunlight Group εξάγει το εντυπωσιακό ποσοστό του 99% της συνολικής της παραγωγής. Οι εξαγωγές αυτές κατευθύνονται σε περισσότερες από 115 χώρες παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα της επιχείρησης.

Οι εγκαταστάσεις της Ξάνθης και η συμβολή στην απασχόληση

Το βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight Group στην Ξάνθη εκτείνεται σε συνολική έκταση 90.000 τετραγωνικών μέτρων. Εντός αυτών των εγκαταστάσεων λειτουργούν 8 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, οι οποίες συμβάλλουν στην υψηλή παραγωγικότητα της εταιρείας. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος ανέρχεται σε 9 GWh. Παράλληλα με την παραγωγική της δραστηριότητα, η Sunlight Group υποστηρίζει 1200 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και απασχόληση.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την εταιρεία. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η Sunlight είναι ένα ελληνικό success story με διεθνές αποτύπωμα». Πρόσθεσε πως πρόκειται για «μια επιχείρηση που ξεκίνησε από την Ξάνθη και κατάφερε να πρωταγωνιστεί σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές αγορές του κόσμου, επενδύοντας στην καινοτομία, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια». Ο Υπουργός υπογράμμισε επίσης το όραμα για την Ελλάδα, δηλώνοντας: «Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε. Μια Ελλάδα που δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, παράγει τεχνογνωσία και αποδεικνύει ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας οικονομίας».

Το μήνυμα του Ομίλου Olympia για τις επενδύσεις

Ο Ιωάννης Καραγιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου Olympia, από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη του Υπουργού. Ο κ. Καραγιάννης επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο εργοστάσιο της Sunlight στην Ξάνθη, εκεί όπου η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια αγορά». Τόνισε τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου Olympia για τη διαρκή ενίσχυση των παραγωγικών και τεχνολογικών επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Olympia ανέφερε επίσης ότι «με σταθερές επενδύσεις στην Ελλάδα, τεχνογνωσία και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας, η Sunlight έχει εξελιχθεί σε διεθνή βιομηχανική δύναμη στην αποθήκευση ενέργειας». Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφέροντας ότι οι εξαγωγές της Sunlight αντιστοιχούν στο 99% της παραγωγής της, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή της προσανατολισμό.

Με πληροφορίες από: Newsit