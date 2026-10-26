Εκτεταμένο κύκλωμα φορολογικής απάτης με επίκεντρο αλυσίδα φούρνων: Έρευνα για ζημία 100 εκατ. ευρώ

Ένα εκτεταμένο δίκτυο 520 επιχειρήσεων, με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», βρίσκεται υπό έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και την ΑΑΔΕ. Η υπόθεση αφορά φορολογική απάτη, με την εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης αστυνομικής έρευνας.

Η μεγάλη έρευνα και οι συλλήψεις

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για το φερόμενο κύκλωμα φορολογικής απάτης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», αν και οι δραστηριότητες του δικτύου ξεπερνούν κατά πολύ τον χώρο της αρτοποιίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων συνελήφθη στα Ιωάννινα. Οι συλλήψεις έχουν φτάσει συνολικά τις 59, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση της υπόθεσης και τον αριθμό των εμπλεκομένων προσώπων.

Το δίκτυο των επιχειρήσεων και η εκτιμώμενη ζημία

Αρχικά, οι αναφορές έκαναν λόγο για περίπου 150 συνδεόμενες εταιρείες. Ωστόσο, η διεύρυνση της έρευνας έχει ανεβάσει τον αριθμό των εταιρειών που εξετάζονται σε περίπου 520. Από αυτές, περισσότερες από 400 δραστηριοποιούνται ή συνδέονται με τον χώρο της εστίασης, δείχνοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από αυτή τη φερόμενη φορολογική απάτη είναι σημαντική, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις διασυνδέσεις όλων αυτών των εταιρειών, προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως το μέγεθος και ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος.

Ο μηχανισμός της απάτης και οι «αχυράνθρωποι»

Οι αστυνομικοί ερευνούν έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, κατά τον οποίο επιχειρήσεις φέρονται να δημιουργούσαν χρέη από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, αυτές οι εταιρείες αντικαθίστανταν από νέες, μέσω των οποίων συνεχιζόταν η ίδια ή παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στις προηγούμενες εταιρείες παρέμεναν οι ανεξόφλητες οφειλές, ενώ ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα. Αυτοί οι αποκαλούμενοι «αχυράνθρωποι» φέρονται να λάμβαναν μηνιαίως ποσά που κυμαίνονταν από 500 έως 700 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των εταιρειών, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Η γεωγραφική επέκταση και το εύρος των δραστηριοτήτων

Η έρευνα δεν περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή, αλλά επεκτείνεται σε διάφορα σημεία της χώρας. Συγκεκριμένα, οι αρχές εξετάζουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, τη Μύκονο, τη Ρόδο, καθώς και σε άλλες περιοχές. Αυτή η γεωγραφική διασπορά υπογραμμίζει τον πανελλαδικό χαρακτήρα του φερόμενου δικτύου.

Το υπό εξέταση επιχειρηματικό δίκτυο περιλαμβάνει εκατοντάδες εταιρείες διαφορετικών νομικών μορφών. Ορισμένες από αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν συστηματικά για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πλέγμα οικονομικών παραβάσεων.

Το επίκεντρο της έρευνας

Οι αρχές εστιάζουν όχι μόνο στις οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών, αλλά και στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους. Εξετάζονται επίσης οι διαδοχικές αλλαγές των εταιρικών σχημάτων, οι οποίες ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος του μηχανισμού της απάτης. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο της έρευνας είναι οι οφειλές που συσσωρεύονταν προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο της εκτιμώμενης ζημίας για το Δημόσιο.

Η πολυπλοκότητα του δικτύου και ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκόμενων εταιρειών καθιστούν την έρευνα ιδιαίτερα απαιτητική, με τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι των παράνομων ενεργειών και να αποδώσουν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Enikos