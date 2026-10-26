Επιστροφή του Fuel Pass: Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Η επαναφορά του Fuel Pass βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου, καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας καθιστά επιτακτική την ανάγκη για παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Παράλληλα, εξετάζονται και πρόσθετα μέτρα στήριξης που θα ανακουφίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις πιέσεις των αυξήσεων. Οι τελικές αποφάσεις για το σύνολο των παρεμβάσεων αναμένονται εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας και οι επιπτώσεις

Το νέο ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας αποτελεί τον βασικό λόγο για την επανεξέταση των μέτρων στήριξης. Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το όριο των 116 δολαρίων ανά βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική άνοδο. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κινείται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που δημιουργεί αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Παράταση επιδοτήσεων και το ισχύον καθεστώς

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη συνέχιση των επιδοτήσεων για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στην αντλία. Το ισχύον καθεστώς επιδοτήσεων, το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει συγκεκριμένα ποσά ανά τύπο καυσίμου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο.

Όσον αφορά το ντίζελ κίνησης, η επιδότηση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για την αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Οι επικείμενες αποφάσεις θα καθορίσουν εάν αυτά τα ποσά θα διατηρηθούν ή θα αναπροσαρμοστούν για την επόμενη περίοδο.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης στο τραπέζι

Πέρα από την πιθανή επαναφορά του Fuel Pass, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά. Επίσης, συζητείται η στήριξη των ακτοπλοϊκών μεταφορών, ένας κλάδος ζωτικής σημασίας για τη νησιωτική χώρα.

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων, εξετάζεται και η εφαρμογή της τηλεργασίας όπου αυτή είναι εφικτή, ως ένας πρακτικός τρόπος μείωσης των μετακινήσεων και, κατ' επέκταση, της κατανάλωσης καυσίμων, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων.

Δημοσιονομικά περιθώρια και διαπραγματεύσεις

Ο καθοριστικός παράγοντας για το εύρος και την έκταση των κυβερνητικών παρεμβάσεων θα είναι τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των μέτρων. Η Αθήνα επιδιώκει να αξιοποιήσει επιπλέον 300 έως 400 εκατομμύρια ευρώ, με απώτερο στόχο τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr