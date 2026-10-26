Νέο πλαίσιο στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυστηρές «καμπάνες» για ρευματοκλοπές

Ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στήριξης για τον επιχειρηματικό κόσμο. Την ίδια ώρα, όμως, ενεργοποιούνται και αυστηρότερες χρεώσεις, καθώς και εξοντωτικά πρόστιμα, τα οποία αφορούν περιπτώσεις ρευματοκλοπών. Αυτή η διπλή εξέλιξη διαμορφώνει ένα νέο τοπίο για τις επιχειρήσεις, συνδυάζοντας μέτρα ανακούφισης με αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις.

Η νέα στρατηγική του υπουργείου ενέργειας για τις ΜμΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) βρίσκεται στην τελική φάση διαμόρφωσης ενός νέου σχήματος ενισχύσεων, με στόχο να προσφέρει «ανάσα» στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε ένα διαρκές περιβάλλον ενεργειακής αβεβαιότητας, όπου το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων παραμένει αυξημένο, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις.

Η αλλαγή στρατηγικής του ΥΠΕΝ κρίνεται απαραίτητη, καθώς το προηγούμενο πρόγραμμα επιδοτήσεων, το οποίο βασιζόταν σε ένα μοντέλο οριζόντιας ενίσχυσης, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν μηδαμινά ποσά, ενώ ταυτόχρονα σημαντικά κονδύλια παρέμειναν αδιάθετα, υποδεικνύοντας την ανάγκη για μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική προσέγγιση.

Αυστηροποίηση μέτρων κατά των ρευματοκλοπών από τη ΡΑΑΕΥ

Παράλληλα με την προετοιμασία του νέου σχήματος επιδοτήσεων, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε στη δημοσίευση μιας νέας απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η απόφαση αυτή προβλέπει σημαντικές αυξήσεις στις χρεώσεις που επιβάλλονται για την εκτιμώμενη κλεμμένη ενέργεια, εντείνοντας τον κλοιό γύρω από τις παρανομίες.

Το μέτρο αυτό έχει ως βασικό στόχο τον περιορισμό του φαινομένου των ρευματοκλοπών, το οποίο αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Μέχρι σήμερα, το κόστος που προέκυπτε από τις ρευματοκλοπές επιβάρυνε οριζόντια όλους τους συνεπείς καταναλωτές, καθώς ενσωματωνόταν στις απώλειες του δικτύου. Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να μετακυλήσει το κόστος στους υπαίτιους, προστατεύοντας τους νόμιμους χρήστες.

Αναδρομικός καταλογισμός έως και πέντε χρόνια πίσω

Ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία των νέων ρυθμίσεων για όσους εντοπίζονται να παρανομούν είναι η δυνατότητα αναδρομικού καταλογισμού της οφειλής. Συγκεκριμένα, ο καταλογισμός μπορεί να γίνει για περίοδο έως και πέντε χρόνια πίσω, γεγονός που πολλαπλασιάζει το ύψος των απαιτούμενων ποσών και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τους παραβάτες.

Αυτό σημαίνει ότι για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, ο εντοπισμός ρευματοκλοπής συνεπάγεται την επιβολή εξοντωτικών ποσών. Τα ποσά αυτά, όταν συνυπολογιστούν τα διοικητικά έξοδα και οι προσαυξήσεις που μπορούν να φτάσουν το 100%, μπορούν να αγγίξουν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η οικονομική αυτή επιβάρυνση καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για την επιβίωση της επιχείρησης.

Ο κίνδυνος του οριστικού λουκέτου για τις επιχειρήσεις

Η συνδυαστική επίδραση των αυστηρών χρεώσεων, των υψηλών προστίμων και του αναδρομικού καταλογισμού καθιστά την ανίχνευση ρευματοκλοπής μια υπαρξιακή απειλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα εξοντωτικά ποσά που καλούνται να καταβάλουν, μαζί με τις προσαυξήσεις, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε οριστικό λουκέτο για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Το νέο αυτό πλαίσιο, λοιπόν, διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου η τήρηση της νομιμότητας στην κατανάλωση ενέργειας καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Ενώ το ΥΠΕΝ επιδιώκει να στηρίξει τις ΜμΕ, η ΡΑΑΕΥ σφίγγει τον κλοιό γύρω από τις παρανομίες, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων που θα εντοπιστούν να παραβαίνουν τους κανόνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki