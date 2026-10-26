Οι ελληνικές αρχές διερευνούν μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η οποία πλέον λειτουργεί ως «Αττικοί φούρνοι». Η έρευνα αφορά καταγγελλόμενες πρακτικές φοροδιαφυγής, μη απόδοσης ΦΠΑ και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, με την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 50 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η σύλληψη του επιχειρηματία και η προσπάθεια διαφυγής

Ο 57χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη την Κυριακή στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι αρχές φέρεται να επιτάχυναν την επιχείρηση για τη σύλληψή του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι επρόκειτο να μετακινηθεί προς την Αλβανία, με πιθανό τελικό προορισμό το Ντουμπάι, όπου φέρεται να διέμενε τα τελευταία χρόνια. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε κρυφτεί στο Ντουμπάι και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα από τη βορειοδυτική Ελλάδα.

Η προσπάθειά του να διαφύγει οδικώς οφειλόταν στο γεγονός ότι του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στο πλαίσιο παλαιότερης υπόθεσης. Αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, όπως η Αθήνα, η Μύκονος, η Ρόδος και ο Βόλος, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50, φτάνοντας τις 56 σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες.

Το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»

Η έρευνα, που διεξάγεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αφορά ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα δίκτυο που περιλαμβάνει περίπου 520 εταιρείες και περισσότερα από 200 καταστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα των «αχυρανθρώπων», δηλαδή τρίτων προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών στα εταιρικά έγγραφα.

Οι «αχυράνθρωποι» αμείβονταν με «μηνιάτικο» που κυμαινόταν από 500 έως 700 ευρώ τον μήνα, χωρίς απαραίτητα να έχουν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Οι αρχές επικεντρώνονται στις σχέσεις αυτών των προσώπων με εκείνους που βρίσκονταν πίσω από την πραγματική δραστηριότητα των εταιρειών, αναζητώντας τους πραγματικούς ελεγκτές των επιχειρήσεων.

Διαδοχικές εταιρείες και απλήρωτα χρέη στο Δημόσιο

Ένα από τα βασικά σκέλη της έρευνας αφορά τη διαδοχή των εταιρικών σχημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εταιρείες φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω νέων εταιρειών, ενώ οι προηγούμενες παρέμεναν με ανεξόφλητα χρέη.

Η οικονομική έκταση της υπόθεσης τοποθετεί τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ σε περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ και τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ σε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, έχει επισημάνει ότι η δυσκολία σε τέτοιες έρευνες βρίσκεται στην απόδειξη της σχέσης του πραγματικού ιδιοκτήτη με τις επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε διαφορετικά ονόματα.

Ο ρόλος του λογιστή και οι κατηγορίες

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται και ο ρόλος ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Ο λογιστής φέρεται να αναλάμβανε τη σύσταση εταιρειών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Σημαντικό μέρος των διαδικασιών διεκπεραίωνε η κόρη του, ενώ εκείνος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα. Η ενδεχόμενη εμπλοκή τους στις ερευνώμενες πράξεις και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, μετά από καταγγελία. Τότε ζητήθηκε η άρση του απορρήτου από τις αρχές για 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα. Τα αδικήματα για τα οποία εκδόθηκαν τα σχετικά βουλεύματα και ξεκίνησε η παρακολούθηση περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, απάτη, εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, αλλά και εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά.

Το βεβαρημένο παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να έχει βεβαρημένο παρελθόν, απασχολώντας τις αρχές για σχεδόν 20 χρόνια. Το 2008 είχε συλληφθεί για υπόθεση trafficking, όπου φέρεται να έφερνε γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη, τις εξανάγκαζε να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται, διοχετεύοντας τα παράνομα χρήματα για νομιμοποίηση στις αλυσίδες αρτοποιείων.

Επίσης, φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις μαστροπείας, χρηματισμού αστυνομικού και εκβιασμών στη Μύκονο. Σύμφωνα με δικογραφία του 2025, διατηρούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο και χρημάτιζε αστυνομικό για να τον ενημερώνει για επικείμενους ελέγχους. Η τρέχουσα έρευνα τον συνδέει εκ νέου με αντίστοιχες κατηγορίες μαστροπείας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki