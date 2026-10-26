Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά από υψηλά έξι μηνών

Πτωτική ήταν η πορεία των τιμών του πετρελαίου το πρωί της Δευτέρας, καθώς υποχώρησαν από τα υψηλά σχεδόν έξι μηνών στα οποία είχαν φτάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια αντιστροφή της ανοδικής τάσης που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, με τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά να παραμένουν στο επίκεντρο των αγορών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, η πτώση αυτή επηρέασε τόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό όσο και για το πετρέλαιο τύπου Brent, διαμορφώνοντας νέες τιμές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η πτώση του αμερικανικού αργού

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά την έναρξη της εβδομάδας. Η τιμή τους υποχώρησε κατά 1,60 δολάρια ανά βαρέλι, ποσό που αντιστοιχεί σε μια αξιοσημείωτη πτώση της τάξης του 1,55%.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πτώσης, η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώθηκε στα 101,67 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενη πτωτικά μετά την προηγούμενη ανοδική πορεία. Η συγκεκριμένη τιμή καταγράφηκε έως τις 00:18 GMT, υποδεικνύοντας την άμεση αντίδραση της αγοράς στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν.

Η διαμόρφωση της τιμής του Brent

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου τύπου Brent, τα οποία ακολούθησαν πτωτική πορεία το πρωί της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, η τιμή τους μειώθηκε κατά 1,56 δολάρια ανά βαρέλι, μια πτώση που μεταφράζεται σε ποσοστό 1,34%.

Έτσι, η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα 115,16 δολάρια το βαρέλι, κινούμενη κάτω από το όριο των 116 δολαρίων, από τα οποία είχε υποχωρήσει. Η υποχώρηση αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο έντονης ανόδου που είχε προηγηθεί, επαναφέροντας τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην προηγούμενη άνοδο

Η πτωτική κίνηση της Δευτέρας έρχεται σε αντίθεση με την ενίσχυση που είχαν καταγράψει οι τιμές την Παρασκευή, λίγο πριν το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας. Εκείνη την ημέρα, οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά σχεδόν 3 δολάρια, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα και δημιουργώντας προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο.

Η άνοδος αυτή αποδόθηκε κυρίως στις επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις αυτές είχαν εντείνει τις ανησυχίες των αγορών σχετικά με την ενεργειακή προσφορά, δημιουργώντας πίεση για αύξηση των τιμών και οδηγώντας σε σημαντική ενίσχυση των συμβολαίων.

Η συνολική εβδομαδιαία εικόνα

Παρά την πτώση που παρατηρήθηκε το πρωί της Δευτέρας, η συνολική εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας έδειξε άνοδο για τις τιμές του πετρελαίου, επιβεβαιώνοντας την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς. Το Brent, σε εβδομαδιαία βάση, κατέγραψε άνοδο της τάξης του 6%, αναδεικνύοντας την ισχυρή του πορεία.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 2,3%, διατηρώντας θετικό πρόσημο παρά τις πιέσεις. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αστάθεια και τις διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να επηρεάζονται από ένα πλήθος παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ζητημάτων προσφοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki