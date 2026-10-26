Σχεδόν τα μισά ασφάλιστρα ζωής συνδέονται με επενδύσεις

Σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αγορά των ασφαλειών ζωής, καθώς σχεδόν το ήμισυ των καταβληθέντων ασφαλίστρων αφορά πλέον συμβόλαια που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις. Το μερίδιο αυτών των προϊόντων έφτασε στο 46% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη προτίμηση των ασφαλισμένων για προϊόντα που συνδυάζουν την ασφαλιστική κάλυψη με επενδυτικές ευκαιρίες.

Εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Οκτωβρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφάλειες ζωής ανήλθε σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο.

Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων από συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδύσεις κατέγραψε άνοδο 24% σε ετήσια βάση. Το μερίδιό τους, που έφτασε το 46% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ήταν 45% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τι είναι τα unit linked συμβόλαια

Τα λεγόμενα unit linked συμβόλαια αποτελούν ασφαλιστικά προϊόντα στα οποία η ασφαλιστική κάλυψη συνδυάζεται με επένδυση. Συνήθως, η επένδυση αυτή γίνεται σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία του επενδυτικού μέρους αυτών των συμβολαίων μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία των αγορών, επηρεάζοντας άμεσα το ποσό που θα εισπράξει τελικά ο ασφαλισμένος.

Επιπλέον, το ποσό που θα λάβει ο ασφαλισμένος επηρεάζεται και από τα έξοδα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τον Ιούνιο του 2026, οι επενδύσεις που αφορούσαν ασφαλίσεις στις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι, έφτασαν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ρόλος του ασφαλισμένου και ο επενδυτικός κίνδυνος

Στα unit linked προϊόντα, ο πελάτης συμμετέχει στην πιθανή απόδοση της επένδυσης, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο υποχώρησης της αξίας της. Η προστασία του κεφαλαίου, εφόσον υπάρχει, εξαρτάται από τις εγγυήσεις που προβλέπονται ρητά στο συμβόλαιο και τις προϋποθέσεις τους. Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ύπαρξη τέτοιων εγγυήσεων είναι η διάρκεια διακράτησης του συμβολαίου.

Για τον ασφαλισμένο, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι χρεώσεις που συνοδεύουν κάθε πρόγραμμα. Ανάλογα με το προϊόν, μπορεί να προβλέπονται έξοδα εισόδου, επαναλαμβανόμενες χρεώσεις διαχείρισης ή κόστος εξόδου. Η επίδραση αυτών των χρεώσεων πρέπει να εξετάζεται σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, καθώς μειώνουν το ποσό που τελικά απομένει στον πελάτη.

Σημασία της διάρκειας και της πρόωρης εξαγοράς

Η διάρκεια του συμβολαίου αποκτά μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί τα χρήματά του νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Σε μια πρόωρη εξαγορά, το ποσό που θα λάβει εξαρτάται από την τότε αξία της επένδυσης και τους όρους αποχώρησης που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό μπορεί να είναι μικρότερο από τις συνολικές καταβολές που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος.

Η πιθανή μείωση του ποσού κατά την πρόωρη εξαγορά μπορεί να οφείλεται είτε στην πορεία των αγορών, η οποία ενδέχεται να είναι αρνητική, είτε στις χρεώσεις που έχουν επιβληθεί στο πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος του. Είναι, συνεπώς, κρίσιμο οι ασφαλισμένοι να είναι ενήμεροι για αυτούς τους παράγοντες.

Το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους ενδιαφερόμενους

Πριν δεσμευτεί σε ένα επενδυτικό ασφαλιστικό προϊόν, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λαμβάνει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Πρόκειται για ένα τυποποιημένο έγγραφο, το οποίο δεν ξεπερνά τις τρεις σελίδες και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το προϊόν.

Στο έγγραφο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ο δείκτης κινδύνου σε κλίμακα από 1 έως 7, τα κόστη που το συνοδεύουν, καθώς και οι όροι αποχώρησης. Περιλαμβάνονται επίσης σενάρια για την πιθανή εξέλιξη της επένδυσης, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να εκτιμήσει διαφορετικές εκβάσεις και να συγκρίνει διάφορα προϊόντα. Το έγγραφο πρέπει να παραδίδεται.

Με πληροφορίες από: Newsit