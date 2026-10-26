Η πρόοδος των ενεργειακών κοινοτήτων στη δυτική Μακεδονία: Εντάχθηκαν 268 φωτοβολταϊκά, 477 αντιμετωπίζουν προβλήματα

Έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των αιτήσεων από ενεργειακές κοινότητες στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων. Από το 2019 μέχρι φέτος, υποβλήθηκαν συνολικά 800 αιτήσεις, με τη συνολική ισχύ τους να ανέρχεται σε 640,6 μεγαβάτ. Από αυτές, περίπου ένας στους τρεις σταθμούς, δηλαδή 268 φωτοβολταϊκά, έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο, ενώ ένας σημαντικός αριθμός, 477, αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης.

Η εικόνα των αιτήσεων και οι εντάξεις στο δίκτυο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ, από το 2019 έως και φέτος, οι ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας έχουν υποβάλει συνολικά 800 αιτήσεις για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών. Η συνολική ισχύς που αντιστοιχεί σε αυτές τις αιτήσεις ανέρχεται σε 640,6 μεγαβάτ (MW).

Από τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, ο διαχειριστής του δικτύου έχει ήδη προχωρήσει στην ένταξη 268 σταθμών στο δίκτυο. Η συνολική ισχύς των ενταγμένων σταθμών φτάνει τα 191,3 MW. Πιο αναλυτικά, έξι από αυτούς τους σταθμούς διαθέτουν σήμερα οριστική προσφορά σύνδεσης, 76 έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης, ενώ 186 είναι ήδη ενεργοποιημένοι και λειτουργούν κανονικά.

Προβλήματα σύνδεσης και ακυρώσεις αιτήσεων

Στον αντίποδα των εντάξεων, ένα σημαντικό μέρος των αιτήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Συγκεκριμένα, 477 φωτοβολταϊκοί σταθμοί αδυνατούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Από αυτούς, 24 αιτήσεις παραμένουν ενεργές και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, περιμένοντας τη δυνατότητα σύνδεσης.

Οι υπόλοιπες 453 αιτήσεις έχουν ακυρωθεί. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, μαρτυρά την έλλειψη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου στην περιοχή και υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις στην αναβάθμιση των τοπικών υποδομών του δικτύου.

Οι ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση του δικτύου

Ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες προκλήσεις, εφαρμόζει το πρόσθετο περιθώριο απορρόφησης των 10 MW ανά υποσταθμό, όπως προβλέπεται στον νόμο 4951/2022 για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων. Αυτό το μέτρο στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου.

Παράλληλα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα επαύξησης ισχύος με την εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών σε κρίσιμους υποσταθμούς της περιοχής. Τα έργα αυτά πραγματοποιήθηκαν σε Φλώρινα, Εορδαία, Γρεβενά και Μελίτη, με στόχο την ενίσχυση και την αναβάθμιση της υποδομής του δικτύου.

Ως αποτέλεσμα αυτών των αναβαθμίσεων, έχουν ήδη χορηγηθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης σε 71 έργα ενεργειακών κοινοτήτων. Η συνολική ισχύς αυτών των έργων ανέρχεται σε 53,2 MW, δείχνοντας μια θετική εξέλιξη στις περιοχές όπου έγιναν οι παρεμβάσεις και δημιουργήθηκε επιπλέον ηλεκτρικός χώρος.

Σχεδιασμός για το μέλλον και νέες υποδομές

Ο διαχειριστής του δικτύου έχει εντάξει στον νέο πενταετές σχέδιο ανάπτυξής του περαιτέρω έργα για την ενίσχυση της ενεργειακής υποδομής της Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ αυτών των έργων, περιλαμβάνεται και η επαύξηση ισχύος στην Πτολεμαΐδα.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου υποσταθμού Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Η ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2029, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση του ηλεκτρικού χώρου και την υποστήριξη νέων ενεργειακών επενδύσεων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit