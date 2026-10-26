Το Lonely Planet ανέδειξε τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης, χωρίς την Αθήνα

Μια νέα λίστα του Lonely Planet με τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης φέρνει στο προσκήνιο πόλεις των Βαλκανίων, οι οποίες κυριαρχούν στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών που αναζητούν value-for-money επιλογές. Τα Τίρανα, η Σόφια και τα Σκόπια αναδεικνύονται ως δημοφιλείς προορισμοί, ενώ στην ίδια δεκάδα περιλαμβάνεται ακόμη και το Λονδίνο. Ωστόσο, η Αθήνα απουσιάζει από αυτή τη λίστα, παρά τις επισημάνσεις για ορισμένα δωρεάν αξιοθέατα.

Τα Βαλκάνια στην κορυφή των επιλογών

Οι πόλεις των Βαλκανίων έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο χρόνο σε πρωταγωνιστές στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη, καθώς ο κόσμος αναζητά συνεχώς τον επόμενο «ψαγμένο» και συνάμα οικονομικό προορισμό. Η λίστα του Lonely Planet επιβεβαιώνει αυτή την τάση, με τα Τίρανα, τη Σόφια και τα Σκόπια να ξεχωρίζουν για την προσιτότητά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκάδα των προορισμών που προτείνει το Lonely Planet, έχει συμπεριληφθεί ακόμη και το Λονδίνο, γεγονός που προκαλεί εντύπωση. Αντίθετα, η ελληνική πρωτεύουσα, η Αθήνα, απουσιάζει επιβλητικά από αυτή την κατάταξη, παρά το γεγονός ότι μνημονεύεται σε άλλο πλαίσιο.

Η Αθήνα και το κριτήριο του κόστους

Το Lonely Planet αναφέρεται στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτεύουσα που διαθέτει αρκετά δωρεάν αξιοθέατα. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτά είναι προσβάσιμα συγκεκριμένες μέρες του χρόνου ή αν ο ταξιδιώτης είναι διατεθειμένος να απολαύσει τη θέα της Ακρόπολης από μακριά, χωρίς να εισέλθει στους χώρους.

Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης λίστας, το κόστος των ταξιδιών υπολογίζεται με βάση τις τιμές που αναμένονται για το έτος 2026. Η αξιολόγηση αφορά ταξιδιώτες που κινούνται σε ένα φάσμα από οικονομικό έως μεσαίο budget. Πιο συγκεκριμένα, ένα οικονομικό ταξίδι θεωρείται αυτό που μπορεί να πραγματοποιηθεί με περίπου 40 έως 70 ευρώ την ημέρα, ενώ για ένα μεσαίο budget, το ημερήσιο κόστος κυμαίνεται περίπου στα 70 έως 120 ευρώ.

Ο ρόλος της εποχής στις τιμές

Η εποχή του χρόνου παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών των ταξιδιών, σύμφωνα με την ανάλυση. Κατά την υψηλή καλοκαιρινή περίοδο, ιδίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές μπορεί να είναι αισθητά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες της άνοιξης ή του φθινοπώρου.

Αντίστοιχα, ο χειμώνας αποτελεί συνήθως την πιο οικονομική περίοδο για ταξίδια, με μία εξαίρεση: την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου παρατηρείται αύξηση των τιμών λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Η Σόφια, μια οικονομική πρωτεύουσα

Η Σόφια, η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, θεωρείται μία από τις οικονομικότερες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόλη προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αρχαιοελληνικών μνημείων, βυζαντινών ναών και κτιρίων της σοβιετικής εποχής, προσφέροντας μια πλούσια ιστορική και πολιτιστική εμπειρία στους επισκέπτες της.

Ανάμεσα στα σημεία ενδιαφέροντος που προσφέρονται για εξερεύνηση είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκι, τα κατάλοιπα της αρχαίας Σέρδικας, καθώς και οι κήποι και οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης. Επιπλέον, η Σόφια βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Βίτοσα, γεγονός που παρέχει εύκολη πρόσβαση στη φύση και προσφέρει όμορφη θέα στην πόλη. Το ενδεικτικό ημερήσιο budget για τη Σόφια κυμαίνεται από 40 έως 60 ευρώ, με τους πιο οικονομικούς μήνες να είναι ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος.

Τα Τίρανα, ο ανερχόμενος προορισμός

Τα Τίρανα, η πρωτεύουσα της Αλβανίας, έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς των Βαλκανίων. Η πόλη χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό οθωμανικών επιρροών, κατάλοιπων της κομμουνιστικής περιόδου, σύγχρονης αρχιτεκτονικής, καθώς και μιας ολοένα πιο έντονης καλλιτεχνικής και πολιτιστικής σκηνής.

Σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κανείς περιλαμβάνουν την πλατεία Σκεντέρμπεη, την Πυραμίδα των Τιράνων και την περιοχή γύρω από την παλιά αγορά. Το ενδεικτικό ημερήσιο budget για τα Τίρανα είναι ακόμη πιο χαμηλό, κυμαινόμενο από 35 έως 50 ευρώ, ενώ οι πιο οικονομικοί μήνες για επίσκεψη είναι από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis