Η Trastor αποκτά ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας έναντι 4,26 εκατ. ευρώ

Η Trastor, εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, προωθεί μία ακόμη επένδυση στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων της Αθήνας, με την απόκτηση ενός κτιρίου στο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Η συναλλαγή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4,26 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά ακίνητο που ανήκει στην Εθνική Ασφαλιστική. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Trastor για την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της.

Η νέα επένδυση της Trastor

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor ενέκρινε στις 23 Οκτωβρίου 2026 την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για την απόκτηση του ακινήτου. Πρόκειται για ένα πολυώροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Σκουλενίου 1, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Κλαυθμώνος. Η Trastor επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί το εταιρικό της συμφέρον και συνδέεται άμεσα με τον επενδυτικό της σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το τίμημα της αγοράς ανταποκρίνεται σε αγοραίους όρους. Η απόκτηση του συγκεκριμένου κτιρίου αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Trastor να επενδύει σε επαγγελματικούς χώρους που μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η στρατηγική επιλογή της τοποθεσίας

Η θέση του ακινήτου στην οδό Σκουλενίου 1 θεωρείται βασικό στοιχείο της επενδυτικής επιλογής της Trastor. Η συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας συγκεντρώνει έντονη εμπορική δραστηριότητα, ποικίλες υπηρεσίες και σημαντικές επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η περιοχή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από βασικούς οδικούς άξονες, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται από μέσα σταθερής τροχιάς.

Η ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους σε κεντρικά σημεία της Αθήνας παραμένει σημαντική, γεγονός που καθιστά τέτοιες επενδύσεις ιδιαίτερα ελκυστικές. Η Trastor εκτιμά ότι το ακίνητο αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, ενισχύοντας την παρουσία της στην πρωτεύουσα.

Η εταιρική διάσταση της συναλλαγής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εταιρική διάσταση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είναι η πωλήτρια του ακινήτου, αποτελεί θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει ένα σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, συγκεκριμένα το 83,89%.

Λόγω αυτής της στενής εταιρικής σχέσης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η αγοραπωλησία χαρακτηρίζεται ως συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος. Αυτός ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται ότι η συναλλαγή υπόκειται στις προβλεπόμενες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες είναι αυστηρότερες για τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση

Η σχέση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διασφάλιση της διαφάνειας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Επιπλέον, κρίσιμη είναι η εύλογη αποτίμηση του ακινήτου, ώστε η συναλλαγή να πραγματοποιηθεί με όρους που προστατεύουν το σύνολο των μετόχων και των δύο εταιρειών.

Η Trastor, στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αυτή είναι σύμφωνη με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και ότι το τίμημα που συμφωνήθηκε αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η τήρηση αυτών των διαδικασιών είναι απαραίτητη για την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη διασφάλιση της ορθότητας των εταιρικών αποφάσεων.

Το ενδιαφέρον για τα ακίνητα του κέντρου

Η νέα αυτή κίνηση της Trastor αποτυπώνει το διαρκές ενδιαφέρον που εξακολουθεί να παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας για επενδύσεις στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων. Παρά τις όποιες προκλήσεις, η πρωτεύουσα παραμένει ένας πόλος έλξης για εταιρείες που αναζητούν κεντρικές τοποθεσίες για τις δραστηριότητές τους. Η επένδυση αυτή ενισχύει την τάση για αναβάθμιση και αξιοποίηση των ακινήτων στην καρδιά της πόλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki