Σούπερ μάρκετ 28ης Οκτωβρίου 2026: Ποια θα είναι ανοιχτά και ποιες ώρες

Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ την 28η Οκτωβρίου 2026, καθώς η εθνική επέτειος, η οποία φέτος πέφτει Τετάρτη, έχει χαρακτηριστεί ως υποχρεωτική αργία. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές της τελευταίας στιγμής σε συγκεκριμένα μικρότερα καταστήματα τροφίμων και σημεία πώλησης, τα οποία επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τις αργίες. Οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο τους ωράριο.

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου και τα μεγάλα καταστήματα

Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί εθνική επέτειο και υποχρεωτική αργία για τις επιχειρήσεις, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής. Σύμφωνα με το καθεστώς της υποχρεωτικής αργίας, τα μεγάλα καταστήματα των γνωστών αλυσίδων σούπερ μάρκετ αναμένεται να παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου.

Αυτή η απόφαση αφορά τα συμβατικά καταστήματα των αλυσίδων και όχι απαραίτητα κάθε μικρό σημείο πώλησης που χρησιμοποιεί το ίδιο εμπορικό σήμα. Οι μεγάλες αλυσίδες δεν θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο τους ωράριο, αφήνοντας τους καταναλωτές να αναζητήσουν εναλλακτικές για τις αγορές τους.

Εναλλακτικές για αγορές της τελευταίας στιγμής

Για όσους χρειαστούν τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης την ημέρα της εθνικής επετείου, υπάρχουν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές της τελευταίας στιγμής σε ορισμένα μικρότερα καταστήματα τροφίμων και σημεία πώλησης που εξαιρούνται από την υποχρεωτική αργία και επιτρέπεται να λειτουργούν.

Αυτά τα καταστήματα προσφέρουν μια λύση για τις έκτακτες ανάγκες, παρόλο που η πλειονότητα των μεγάλων σούπερ μάρκετ θα παραμείνει κλειστή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λειτουργία αυτών των σημείων πώλησης δεν είναι ενιαία και απαιτείται επιβεβαίωση από τους καταναλωτές.

Ποια καταστήματα ενδέχεται να λειτουργήσουν

Μεταξύ των καταστημάτων που ενδέχεται να λειτουργήσουν την 28η Οκτωβρίου, συγκαταλέγονται επιλεγμένα καταστήματα μικρής λιανικής. Συγκεκριμένα, διαφορετική εικόνα αναμένεται σε αλυσίδες όπως τα ΑΒ Shop & Go, MyMarket Local και OK! Markets. Αυτά τα σημεία πώλησης μπορούν να προσφέρουν λύσεις για τις ανάγκες των καταναλωτών.

Ωστόσο, η λειτουργία δεν είναι ενιαία ούτε εγγυημένη για όλα τα καταστήματα κάθε δικτύου. Ακόμη και δύο σημεία πώλησης της ίδιας αλυσίδας μπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικό πρόγραμμα λειτουργίας, ανάλογα με το καθεστώς τους.

Καθεστώς λειτουργίας και ωράρια

Το αν ένα συγκεκριμένο κατάστημα θα είναι ανοιχτό την 28η Οκτωβρίου εξαρτάται άμεσα από το καθεστώς λειτουργίας του. Δεν υπάρχει ενιαίο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα που εξαιρούνται από την αργία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σημείο πώλησης μπορεί να έχει το δικό του πρόγραμμα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να επιβεβαιώσουν το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος που σκοπεύουν να επισκεφθούν, πριν ξεκινήσουν για τις αγορές τους. Η επικοινωνία με το κατάστημα ή η αναζήτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Τα συμβατικά καταστήματα που θα παραμείνουν κλειστά

Την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, τα μεγάλα καταστήματα των γνωστών αλυσίδων αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, σύμφωνα με το καθεστώς της υποχρεωτικής αργίας. Αυτό περιλαμβάνει τα συμβατικά καταστήματα των κυριότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που λειτουργούν κανονικά τις υπόλοιπες ημέρες.

Η παραπάνω εικόνα αφορά τα συνήθη καταστήματα των αλυσίδων και όχι απαραίτητα κάθε μικρό σημείο πώλησης που χρησιμοποιεί το ίδιο εμπορικό σήμα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτή τη διάκριση όταν αναζητούν ανοιχτά καταστήματα για τις ανάγκες τους την ημέρα της αργίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis