Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για φορολογικές απάτες εκατομμυρίων ευρώ – συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο»

Η επιχείρηση των αρχών για υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Ο επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να είναι ο «αρχηγός» της απάτης, συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου του 2026 στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσπάθησε να περάσει τα σύνορα με προορισμό την Αλβανία, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», η οποία πλέον λειτουργεί ως «Αττικοί φούρνοι», συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου του 2026. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, καθώς ο 57χρονος επιχειρηματίας φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Γιαννακόπουλος επιχείρησε να περάσει τα σύνορα μέσω Ιωαννίνων με κατεύθυνση την Αλβανία, αντιλαμβανόμενος ότι επίκειται η σύλληψή του. Είχε επιστρέψει πρόσφατα στην Ελλάδα, ενώ για ένα διάστημα κρυβόταν στο Ντουμπάι. Η προσπάθεια φυγής του οδικώς δικαιολογείται από το γεγονός ότι του είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθιστώντας αδύνατη την αεροπορική του αναχώρηση.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του χρειάστηκε να επισπευστεί από τις αρχές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να φύγει για την Αλβανία. Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν τη σύλληψή του την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο οι εξελίξεις οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση και τη σύλληψή του την Κυριακή.

Το μέγεθος της οικονομικής απάτης

Η υπόθεση αφορά σε μια εκτεταμένη οικονομική απάτη, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο που φέρεται να αγγίζει αυτό το ποσό. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι συνεργάτες του αφορούν σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, καθώς και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περισσότερες από 500 εταιρείες. Η απάτη εκτείνεται σε άνω των 520 καταστημάτων της αλυσίδας «Χωριάτικο» της οποίας είναι ιδιοκτήτης ο επιχειρηματίας. Επιπλέον, οι κατηγορίες αφορούν και σε άλλες επιχειρήσεις όπου ο ίδιος φέρεται ως ιδιοκτήτης ή αφανής ιδιοκτήτης, οι οποίες λειτουργούσαν μέσω τρίτων προσώπων, γνωστών ως «αχυρανθρώπων».

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στους φούρνους, αλλά καλύπτει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Η υπόθεση αυτή παίρνει τη μορφή «χιονοστιβάδας» και χαρακτηρίζεται ως μια οικονομική απάτη ανάλογη με αυτή που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη με την «Pizza Fan».

Η επιχείρηση των αρχών και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιείται από τη ΔΑΟΕ, η οποία αναφέρεται και ως το «ελληνικό FBI». Οι ενέργειες των αρχών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τον αριθμό των συλληφθέντων να έχει φτάσει τις 56. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και συντονισμένη, οδηγώντας στην αποκάλυψη του μεγέθους της απάτης και την εμπλοκή εκατοντάδων εταιρειών. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να ήταν ο «αρχηγός» της όλης απάτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη ζημία του Δημοσίου κατά πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του κατηγορουμένου

Πέρα από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να διαθέτει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκεται σε νυχτερινά κέντρα, καταστήματα στην παραλιακή ζώνη, καθώς και σε ιστοσελίδα με «ροζ» αγγελίες.

Στο πλαίσιο των διασυνδέσεων του Γιαννακόπουλου, ελέγχεται και η αλυσίδα Bread Factory. Αυτός ο έλεγχος γίνεται λόγω πληροφοριών που την ήθελαν να βρίσκεται σε διαδικασία μεταβίβασης σε ινδικό όμιλο, γεγονός που κίνησε το ενδιαφέρον των αρχών.

Το παρελθόν του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άγγελος Γιαννακόπουλος απασχολεί τις Αρχές. Στο παρελθόν, είχε εμπλακεί σε υπόθεση κυκλώματος trafficking. Συγκεκριμένα, το 2008 συνελήφθη ως εγκέφαλος ενός μεγάλου κυκλώματος, με την υπόθεση αυτή να έχει προκαλέσει αίσθηση τότε.

Για την υπόθεση του trafficking, ο Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε πρωτόδικα το 2015 σε 10ετή κάθειρξη. Επιπλέον, το 2025 είχε συλληφθεί και για επικίνδυνη οδήγηση, προσθέτοντας ένα ακόμα περιστατικό στο ποινικό του μητρώο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit