Pizza Fan: Οι διάλογοι που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τα «κεράσματα»

Νέοι διάλογοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ένα φερόμενο δίκτυο που είχε στηθεί μέσω των καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan. Οι συνομιλίες αυτές, οι οποίες καταγράφηκαν από τον «κοριό» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, φέρονται να δείχνουν πώς γινόταν η φοροδιαφυγή, με τη χρήση παράνομου λογισμικού και την καταχώριση παραγγελιών ως «κεράσματα».

Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες για τις αποδείξεις

Ένας χαρακτηριστικός διάλογος αφορά την επικοινωνία ανάμεσα σε έναν υπεύθυνο καταστήματος και τον επιθεωρητή της εταιρείας. Το θέμα της συνομιλίας ήταν τα παράπονα ενός πελάτη ο οποίος δεν είχε λάβει απόδειξη για την παραγγελία του. Η συγκεκριμένη παραγγελία, που είχε πληρωθεί με μετρητά, είχε περαστεί ως «κέρασμα», προκειμένου να επιτευχθεί η φοροδιαφυγή.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος ανέφερε στον επιθεωρητή ότι ο πελάτης είχε στείλει ένα «κατεβατό» παραπόνων, δηλώνοντας ότι έφαγε μετά από δύο ώρες, δεν έλαβε απόδειξη, αμφέβαλλε για τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας και θα κινηθεί νομικά, ζητώντας τα χρήματά του πίσω. Ο επιθεωρητής, ως απάντηση, έδωσε οδηγίες να δοθεί στον πελάτη μία πίστωση για αρχή. Επίσης, τον συμβούλεψε να του πει ότι η απόδειξη είχε κοπεί κανονικά, αλλά «προφανώς έπεσε από το διανομέα», και να εκδοθεί και να παραδοθεί η απόδειξη στον πελάτη.

Το παράνομο λογισμικό και οι «κερασμένες» πίτσες

Στο πλαίσιο των αποκαλύψεων, η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει το παράνομο λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στους υπολογιστές των καταστημάτων της Pizza Fan, με στόχο τη φοροδιαφυγή. Το μενού για την έκδοση αποδείξεων, όπως αποκαλύπτεται, έδινε την επιλογή, κατόπιν χρονοκαθυστέρησης, να καταχωριστεί κάποια παραγγελία ως «κέρασμα».

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι καταχωρούσαν ως «δώρο» τη μία από τις τέσσερις πίτσες που πουλούσαν. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα περίπου το 25% των πωλήσεων να μην εμφανίζονται ως έσοδα στην ΑΑΔΕ, με συνέπεια να μην εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις και να μην καταβάλλεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

Αναφορές σε «μαύρη μισθοδοσία» και μεγάλα ποσά μετρητών

Πέρα από τις αποδείξεις και το λογισμικό, σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά στη χρήση φερόμενου παράνομου λογισμικού από καταστήματα, ενώ αίσθηση προκαλούν οι αναφορές σε «μαύρη μισθοδοσία» και σε «ταμείο μετρητών» ύψους 400.000 ευρώ. Οι διάλογοι περιλαμβάνουν και συζητήσεις για το αν τα καταστήματα χρησιμοποιούν ή όχι το συγκεκριμένο λογισμικό, καθώς και για τους λόγους αυτής της επιλογής.

Συγκεκριμένα, σε μία από τις συνομιλίες, τίθεται το ερώτημα αν οι υπεύθυνοι των καταστημάτων γνωρίζουν το λογισμικό και δεν το χρησιμοποιούν, ή αν δεν το έχουν καταλάβει. Αναφέρεται ότι το άλλο σύστημα λειτουργεί αυτόματα, ενώ το συγκεκριμένο απαιτεί επιλογή, εφόσον υπάρχει κάρτα, και δεν επιτρέπει την επιλογή αν είναι ελεύθερο. Εκφράζονται επίσης προβληματισμοί σχετικά με την εμπιστοσύνη στις βάρδιες και την διάθεση των εργαζομένων να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis