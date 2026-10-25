Η ενεργειακή κρίση απειλεί με λουκέτα την αρτοποιία

Η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να προκαλεί έντονες οικονομικές πιέσεις στους αρτοποιούς της Ελλάδας, με τις αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των πρώτων υλών να επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Η κατάσταση αυτή περιορίζει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και δημιουργεί σοβαρή ανησυχία για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών φούρνων, ωθώντας τους επαγγελματίες του κλάδου να ζητούν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης.

Ενεργειακό κόστος και πιέσεις στην παραγωγή

Η ενέργεια αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές δαπάνες για τα αρτοποιεία, καθώς η διαδικασία παραγωγής ψωμιού απαιτεί την καθημερινή και συνεχή λειτουργία ενεργοβόρου εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, οι μεταβολές στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων έχουν άμεσο και καθοριστικό αντίκτυπο στο συνολικό κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μέσο αρτοποιείο μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 έως και 15.000 κιλοβατώρες. Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των αρτοσκευασμάτων.

Ανησυχητικά στοιχεία για τα λουκέτα

Οι αρτοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με το αυξημένο κόστος, αλλά και με τη μείωση της κατανάλωσης, γεγονός που ασκεί επιπλέον πιέσεις στον τζίρο τους. Η ενεργειακή κρίση καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τις τιμές του ψωμιού, προκειμένου να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τους καταναλωτές.

Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος εκτιμά ότι περίπου 1.500 παραδοσιακά αρτοποιεία έχουν αναγκαστεί να κλείσουν τις πόρτες τους την τελευταία τριετία. Από αυτά τα λουκέτα, τα 1.200 αποδίδονται σε οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις, ενώ τα υπόλοιπα 300 οφείλονται στην έλλειψη διάδοχης κατάστασης, δηλαδή στην αδυναμία εύρεσης κάποιου να συνεχίσει τη λειτουργία τους.

Αυτές οι εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας δεν έχουν διασταυρωθεί επίσημα με ανεξάρτητη καταμέτρηση από φορείς όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του κλάδου υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό των παραδοσιακών αρτοποιείων που λειτουργούν στη χώρα σε περίπου 12.000. Τα 1.500 λουκέτα αναφέρονται ρητά σε επίσημη ανοιχτή επιστολή που απέστειλε η Ομοσπονδία στις 19 Οκτωβρίου 2026, συνδέοντάς τα με την αύξηση του λειτουργικού κόστους και τον ανταγωνισμό από τα καταστήματα τύπου bake off.

Οι αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, είχε αναφέρει στις αρχές Οκτωβρίου τις ανησυχητικές τάσεις στις τιμές της ενέργειας. Στην επίσημη επιστολή της, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει την αύξηση της μεσοσταθμικής τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τιμή αυτή αυξήθηκε από τα 155,083 ευρώ ανά μεγαβατώρες τον Αύγουστο του 2026, φτάνοντας τα 187,567 ευρώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Οι εκτιμήσεις που επικαλείται η Ομοσπονδία για τον Οκτώβριο του 2026 κάνουν λόγο για ενδεχόμενη υπέρβαση των 190 ευρώ ανά μεγαβατώρες.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι την τελική τιμή που καταβάλλει κάθε αρτοποιείο. Η τελική τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύμβαση που έχει συνάψει κάθε επιχείρηση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και άλλους παράγοντες.

Με πληροφορίες από: Newsit