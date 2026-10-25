Market Pass: Αναδρομική καταβολή έως 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα

Το Market Pass πρόκειται να χορηγηθεί στους δικαιούχους το επόμενο διάστημα, προσφέροντας ένα σημαντικό ποσό ενίσχυσης. Το ύψος του voucher τροφίμων μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ στην πρώτη καταβολή, λόγω της αναδρομικότητας που θα εφαρμοστεί.

Η αναδρομική καταβολή και ο στόχος

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωστοποίησε πρόσφατα λεπτομέρειες σχετικά με το Market Pass. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, το μέσο μηνιαίο voucher υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ.

Ωστόσο, λόγω της αναδρομικότητας, η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ. Βασικός στόχος είναι η διάθεση του ποσού πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων, ώστε να στηριχθούν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια των εορτών και παράλληλα να ενισχυθεί η εορταστική αγορά.

Πού θα εξαργυρώνεται το voucher

Οι πολίτες που θα λάβουν το Market Pass θα μπορούν να το εξαργυρώσουν σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Η χρήση του voucher θα είναι δυνατή σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, προσφέροντας ευελιξία στις αγορές.

Επιπλέον, το Market Pass θα γίνεται δεκτό και σε μικρές και τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και σε καταστήματα της γειτονιάς. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και να προσφέρει επιλογές στους δικαιούχους.

Ανοιχτά ζητήματα για τις αιτήσεις

Παρά τις ανακοινώσεις για την επικείμενη χορήγηση του Market Pass, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ακόμα ανοιχτά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής διαδικασία ένταξης στο νέο πρόγραμμα.

Επίσης, δεν έχουν καθοριστεί τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν από τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης. Τέλος, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλουν νέα σχετική αίτηση για να λάβουν το voucher.

Με πληροφορίες από: enikos.gr