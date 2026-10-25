Market Pass: Νέα στοιχεία για το voucher και οι πληρωμές πριν τα Χριστούγεννα

Το Market Pass, ένα πρόγραμμα στήριξης των νοικοκυριών, αναμένεται να χορηγηθεί στους δικαιούχους πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων. Το ύψος του voucher μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ, με την πρώτη καταβολή να είναι σημαντικά αυξημένη λόγω της αναδρομικότητας. Η διάθεση του Market Pass έχει ως στόχο να προσφέρει ανακούφιση στους πολίτες κατά τη διάρκεια των εορτών και να τονώσει την αγοραστική κίνηση.

Το ύψος του Market Pass και η αναδρομικότητα των πληρωμών

Το μέσο μηνιαίο voucher του Market Pass υπολογίζεται περίπου στα 60 ευρώ, προσφέροντας μια σταθερή ενίσχυση στους δικαιούχους. Ωστόσο, η πρώτη καταβολή του προγράμματος αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερη, φτάνοντας έως και τα 1.000 ευρώ.

Αυτή η αυξημένη αρχική πληρωμή οφείλεται στην αναδρομικότητα του μέτρου, καλύπτοντας προηγούμενες περιόδους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή μιας πιο ουσιαστικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους κατά την έναρξη του προγράμματος.

Δηλώσεις της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου και ο στόχος του προγράμματος

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, προχώρησε πρόσφατα σε διευκρινίσεις σχετικά με το Market Pass. Όπως γνωστοποίησε η ίδια, το μέσο μηνιαίο voucher έχει υπολογιστεί περίπου στα 60 ευρώ, ενώ η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ, λόγω της αναδρομικότητας.

Ο βασικός στόχος, σύμφωνα με την υπουργό, είναι το Market Pass να δοθεί στους δικαιούχους πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό κρίνεται σημαντικό, καθώς θα στηρίξει τους ωφελούμενους κατά την περίοδο των εορτών, προσφέροντας μια οικονομική ανάσα. Παράλληλα, η διάθεση του voucher αναμένεται να ενισχύσει την εορταστική αγορά, τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπονται συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και θα διατεθούν για την επόμενη διετία, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας.

Εξαργύρωση του Market Pass: Πού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες αφορά τους τρόπους και τα σημεία εξαργύρωσης του Market Pass. Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των νοικοκυριών σε διάφορα σημεία πώλησης.

Συγκεκριμένα, η εξαργύρωση του Market Pass θα είναι δυνατή σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Αυτό προσφέρει ευελιξία και επιλογές στους δικαιούχους, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να στηρίζει και την τοπική οικονομία. Έτσι, το Market Pass θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μικρές και τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και σε καταστήματα της γειτονιάς. Αυτή η πρόβλεψη ενισχύει την αγορά σε τοπικό επίπεδο και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέξουν από μια ευρύτερη γκάμα καταστημάτων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινότητας.

Οι εκκρεμότητες και οι επόμενες κινήσεις για την εφαρμογή

Παρά τις ανακοινώσεις για το Market Pass, υπάρχουν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στο νέο πρόγραμμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια η ακριβής διαδικασία ένταξης, τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και το εάν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα σχετική αίτηση όσοι επιθυμούν να λάβουν το voucher.

Οι τελικές αυτές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν και να ανακοινωθούν επίσημα μόλις ολοκληρωθεί το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο του προγράμματος. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να περιμένουν τις σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos