Η Αθήνα υποδέχεται ξανά το Athens Bar Show 2026, καθιστώντας την πρωτεύουσα του παγκόσμιου bartending

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί για μία ακόμη φορά τη διεθνή κοινότητα του bartending, καθώς το Athens Bar Show 2026 θα συγκεντρώσει κορυφαίους επαγγελματίες, σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής των bars και εκπροσώπους της βιομηχανίας των ποτών. Η διοργάνωση αυτή έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής σκηνής των cocktails. Η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται κάθε Νοέμβριο στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου, ενισχύοντας τη θέση της ως προορισμού για το σύγχρονο bartending.

Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου bartending

Η Αθήνα έχει μετατραπεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό για το σύγχρονο bartending, με τα αθηναϊκά bars να διακρίνονται σε παγκόσμιες κατατάξεις. Πολλοί Έλληνες bartenders εργάζονται πλέον σε ορισμένα από τα σημαντικότερα bars του εξωτερικού, γεγονός που αποδεικνύει την εντυπωσιακή αλλαγή στη σχέση της πόλης με το καλό ποτό τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτή την εξέλιξη, το Athens Bar Show έχει διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο. Δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική έκθεση αλκοολούχων ποτών, αλλά μια επαγγελματική συνάντηση που συνδέει την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία. Κυρίως, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων του κλάδου κάθε Νοέμβριο.

Από το 2010 ένας θεσμός εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας

Η ιστορία του Athens Bar Show ξεκινά το 2010, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την ελληνική οικονομία. Τότε, η Bar Academy, με επικεφαλής τον Μπάμπη Καϊδαλίδη, διοργάνωσε το πρώτο The Bar Academy Show. Η πρώτη αυτή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Metropolitan Expo, κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Η συμμετοχή στην αρχική διοργάνωση ήταν περιορισμένη, με μόλις εννέα εκθέτες και περίπου 1.000 επισκέπτες. Ωστόσο, η φιλοδοξία ήταν μεγάλη: να αποκτήσει η ελληνική αγορά του ποτού έναν θεσμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης, αντίστοιχο με εκείνους που ήδη λειτουργούσαν στο εξωτερικό, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα επιτυχία.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη και η διεθνής απήχηση

Το 2012, η διοργάνωση μετονομάστηκε σε Athens Bar Show και μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Δύο χρόνια αργότερα, το 2014, εγκαταστάθηκε στην Τεχνόπολη, όπου και συνέχισε την εντυπωσιακή της ανάπτυξη. Το 2015, προσέλκυσε 7.000 επισκέπτες, ενώ το 2018 υποδέχθηκε επαγγελματίες από 47 διαφορετικές χώρες.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε, με τη διοργάνωση να ξεπερνά το όριο των 10.000 επισκεπτών το 2019. Παρόλο που η πανδημία διέκοψε προσωρινά αυτή την πορεία το 2020, η επιστροφή της εκδήλωσης συνοδεύτηκε από ακόμη μεγαλύτερη διεθνή συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Τα στοιχεία της περσινής διοργάνωσης

Τα στοιχεία από την περσινή διοργάνωση του Athens Bar Show είναι ενδεικτικά της μεγάλης της απήχησης και του επαγγελματικού της χαρακτήρα. Περισσότεροι από 17.000 επαγγελματίες επισκέπτες βρέθηκαν στην εκδήλωση, ενώ συμμετείχαν 130 εκθέτες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 90 σεμινάρια και masterclasses, με τη συμμετοχή 124 ομιλητών.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αναδεικνύουν τη διεθνή διάσταση της εκδήλωσης είναι ότι το 33% των επισκεπτών προερχόταν από το εξωτερικό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 45% των συμμετεχόντων έλαβε μέρος για πρώτη φορά, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή προσέλκυση νέου κοινού και την ανανεωμένη δυναμική του Athens Bar Show.

Με πληροφορίες από: Newsit