Έρευνα για οικονομική απάτη άνω των 100 εκατ. ευρώ στις εταιρείες του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια εκτεταμένη έρευνα που διεξάγει το ελληνικό FBI, εστιάζοντας σε ενδεχόμενη φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά τη γνωστή αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» στην Αττική, καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη της.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις, ενώ το κατηγορητήριο αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς η ζημία που φέρεται να έχει προκληθεί εκτιμάται ότι αγγίζει και ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλλήψεις και η έκταση της έρευνας

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου. Παράλληλα, συνελήφθη και ένας λογιστής, ο οποίος φέρεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στην υπό διερεύνηση υπόθεση.

Η έρευνα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στους φούρνους της αλυσίδας, αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των οικονομικών εγκλημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί. Καλύπτει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιοκτήτη, καθώς ο ίδιος φέρεται να διαθέτει, πέρα από τα αρτοποιεία, νυχτερινά κέντρα και να εμπλέκεται σε καταστήματα στην παραλιακή. Η αλυσίδα «Χωριάτικο» αποτελεί μόνο μία από τις επιχειρήσεις που εξετάζονται ενδελεχώς.

Ο «λαβύρινθος» των επιχειρήσεων και η ζημία

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αφορούν σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, καθώς και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές οι πράξεις φέρονται να έχουν διαπραχθεί σε άνω των διακοσίων καταστημάτων της αλυσίδας, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις όπου ο ίδιος φέρεται ως ιδιοκτήτης ή αφανής ιδιοκτήτης, λειτουργώντας μέσω τρίτων προσώπων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζημία που έχει προκληθεί από αυτές τις ενέργειες φέρεται να αγγίζει και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, έχει αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούνταν «αχυράνθρωποι» σε περίπου 200 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των Αρχών.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται

Πέρα από τις αρχικές κατηγορίες, οι Αρχές διερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και σε άλλα αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η διακεκριμένη πλαστογραφία, η εμπορία ανθρώπων και η μαστροπεία.

Επίσης, εξετάζονται πράξεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένης φοροδιαφυγής, μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων.

Η πορεία της αστυνομικής επιχείρησης

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αναμένεται ότι μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Η έρευνα για τον «λαβύρινθο» των εταιρειών του ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο» συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση και απόδοση ευθυνών για το σύνολο των φερόμενων οικονομικών και άλλων εγκλημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis