Διαφημιστική καμπάνια 1 εκατ. ευρώ για τις λαϊκές αγορές της Αττικής

Μια εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια, με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, πρόκειται να παρουσιαστεί στις 12 Νοεμβρίου, με στόχο την ενίσχυση της προβολής των λαϊκών αγορών στην περιοχή της Αττικής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς προγραμματισμένων παρεμβάσεων που έχουν ως σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επηρεάζουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους επαγγελματίες.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις συζητήθηκαν διεξοδικά σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αττικής. Στη συνάντηση συμμετείχε η διοίκηση του Φορέα, καθώς και το προεδρείο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα τρέχοντα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις.

Η παρουσίαση της διαφημιστικής καμπάνιας

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αττικής, Σταύρος Μελάς, η διαφημιστική καμπάνια θα παρουσιαστεί επίσημα σε συνέντευξη Τύπου. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Η καμπάνια έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει για ένα μήνα, με τον συνολικό της προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η ανακοίνωση για την παρουσίαση της καμπάνιας έγινε μέσω ανάρτησης της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα και τους συμμετέχοντες.

Αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ήταν αυτό της στάθμευσης οχημάτων στους δρόμους όπου φιλοξενούνται οι λαϊκές αγορές. Η παρουσία σταθμευμένων οχημάτων συχνά εμποδίζει την ομαλή εγκατάσταση των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών, δυσχεραίνοντας σημαντικά τη λειτουργία των αγορών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει ήδη ανατεθεί σε εταιρεία, σε συνεργασία με τα σωματεία των παραγωγών, η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων που θα απαγορεύουν τη στάθμευση στους χώρους λειτουργίας των αγορών. Παράλληλα, σχεδιάζεται να επιδιωχθεί στενή συνεργασία με την Τροχαία, με σκοπό τον εντοπισμό και την έγκαιρη ειδοποίηση των ιδιοκτητών των οχημάτων που παραμένουν σταθμευμένα στους συγκεκριμένους δρόμους κατά τις ώρες λειτουργίας των αγορών.

Επιπλέον, εξετάστηκε και η δυνατότητα συνεργασίας με εταιρεία γερανών για την άμεση απομάκρυνση των οχημάτων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Η αμοιβή της εν λόγω εταιρείας προβλέπεται να καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παραβάτες οδηγούς, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αποτροπής και αποτελεσματικής διαχείρισης του προβλήματος.

Άλλα ζητήματα στην ατζέντα των συζητήσεων

Πέρα από το θέμα της διαφημιστικής καμπάνιας και της στάθμευσης, η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε και άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη βελτίωση των λαϊκών αγορών. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη σήμανση των δρόμων στους οποίους λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, ώστε να είναι σαφής η ενημέρωση για τους περιορισμούς και τις διευθετήσεις.

Επίσης, τέθηκαν προς συζήτηση το ωράριο πρωινής προσέλευσης των επαγγελματιών, η διαδικασία χορήγησης νέων θέσεων, οι αλλαγές που ενδεχομένως απαιτούνται στις αγορές, καθώς και η επαναφορά ημερών λειτουργίας που είχαν διαγραφεί στο παρελθόν. Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα μετατροπής παραγωγικών αδειών σε εμπορικές, καθώς και η αξιοποίηση των θέσεων που θα προκύψουν από αυτές τις αλλαγές για την ένταξη νέων παραγωγών στις λαϊκές αγορές, ενισχύοντας έτσι τον κλάδο.

Με πληροφορίες από: Newsit