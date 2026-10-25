Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας»: 500 εκατ. ευρώ για σπίτια και το στοίχημα των νέων ενοικιαζόμενων

Μια νέα δυνατότητα παρέμβασης στον τομέα της στέγασης ανοίγει με τη διάθεση 500 εκατομμυρίων ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών. Η δράση αυτή, με την ονομασία «Ανακαίνιση Κατοικίας», φιλοδοξεί να επηρεάσει την αγορά των ενοικιαζόμενων ακινήτων, με το τελικό αποτέλεσμα να εξαρτάται από τον αριθμό των σπιτιών που θα επιστρέψουν στην αγορά και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να κατοικηθούν.

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» και οι στόχοι της

Η ανακοίνωση της 20ής Οκτωβρίου, η οποία αφορά τη δημοσίευση του οδηγού εφαρμογής, καθιστά σαφές ότι οι ανακαινίσεις της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» απευθύνονται τόσο σε κλειστά ακίνητα όσο και σε ήδη χρησιμοποιούμενες κύριες κατοικίες. Αυτή η διπλή προσέγγιση επιτρέπει στην παρέμβαση να επιδιώκει δύο βασικούς στόχους.

Ο πρώτος στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για τα υφιστάμενα νοικοκυριά που κατοικούν ήδη στις ιδιοκτησίες τους. Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, είναι η δυνατότητα να προστεθούν νέα ενοικιαζόμενα ακίνητα στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης.

Όφελος για νοικοκυριά και αγορά ενοικίων

Για τα νοικοκυριά που αναζητούν ενεργά κατοικία, το όφελος από το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την προσθήκη ανακαινισμένων ακινήτων στις αγγελίες. Σημαντικό ρόλο παίζει η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και το ύψος του ενοικίου που θα ζητήσει ο ιδιοκτήτης. Η χρηματοδότηση της ανακαίνισης μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση, αρκεί το διαμέρισμα να διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση.

Από την άλλη πλευρά, η επισκευή μιας ήδη κατοικημένης κύριας κατοικίας εξυπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό απολαμβάνει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τα ενεργειακά του έξοδα, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων ενοικιαζόμενων ακινήτων στην αγορά.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η πραγματική επίδραση του προγράμματος στις τιμές των ενοικίων, είναι απαραίτητο να καταγραφούν μεμονωμένα τα ακίνητα που θα προσφερθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Η γεωγραφική τους θέση έχει επίσης καθοριστική σημασία, καθώς η πρόσθετη προσφορά είναι πιο αποτελεσματική όταν εντοπίζεται στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για κατοικία.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσοστά επιδότησης

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» απευθύνεται σε νοικοκυριά που ανήκουν στις κατηγορίες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Το πρόγραμμα προβλέπει υψηλά ποσοστά επιχορήγησης, τα οποία κυμαίνονται από 70% έως και 95% του συνολικού επιλέξιμου κόστους των εργασιών. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για τις εργασίες ανακαίνισης ανέρχεται στις 36.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο οδηγός του προγράμματος προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ, η οποία προορίζεται για την κάλυψη υποστηρικτικών υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αμοιβές μηχανικών ή άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση της ανακαίνισης.

Παραδείγματα χρηματοδότησης και διαδικασία αιτήσεων

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της επιδότησης, δίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σε ένα έργο με συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 30.000 ευρώ, αν το ποσοστό επιδότησης είναι 70%, τότε η ενίσχυση που θα λάβει ο δικαιούχος ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ενώ η συμμετοχή του ιδιοκτήτη διαμορφώνεται στις 9.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που η επιδότηση φτάνει το 95%, τα αντίστοιχα ποσά αλλάζουν: η ενίσχυση γίνεται 28.500 ευρώ και η συμμετοχή του ιδιοκτήτη περιορίζεται στα 1.500 ευρώ. Αυτοί οι υπολογισμοί προϋποθέτουν ότι το σύνολο της δαπάνης εγκρίνεται και ότι ο δικαιούχος εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ενίσχυσης.

Το ποσοστό της επιδότησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση ενός ιδιοκτήτη να προχωρήσει στην ανακαίνιση. Ειδικά για ένα κλειστό διαμέρισμα, η συγκεκριμένη προσφορά εργασιών και το ποσό που θα χρειαστεί να διαθέσει ο ίδιος, παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα σε σχέση με το ανώτατο ύψος της συνολικής χρηματοδότησης. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει σε δύο φάσεις, με τις κλειστές κατοικίες να έχουν προτεραιότητα και τις ήδη χρησιμοποιούμενες κύριες κατοικίες να ακολουθούν σε δεύτερο χρόνο.

Με πληροφορίες από: Newsit