Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στην εγκατάσταση πάνω από 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει ήδη ξεπεράσει το ορόσημο των δύο εκατομμυρίων εγκατεστημένων «έξυπνων» μετρητών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με εντατικούς ρυθμούς, ο οργανισμός στοχεύει στην πλήρη μετάβαση στην τηλεμέτρηση έως το έτος 2030, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρόοδος στην εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών

Η διαδικασία αντικατάστασης των αναλογικών ρολογιών με ψηφιακά συστήματα προχωρά με ταχύτητα, φτάνοντας πλέον τα δέκα ρολόγια το λεπτό. Καθημερινά εγκαθίστανται περίπου 6.000 νέοι «έξυπνοι» μετρητές, ενώ σε μηνιαία βάση ο αριθμός αυτός αγγίζει τις 130.000 μονάδες. Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα το 66% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα να τηλεμετράται πλέον εξ αποστάσεως.

Η μετάβαση αυτή μεταμορφώνει σταδιακά τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου, καθιστώντας τα παραδοσιακά αναλογικά ρολόγια παρελθόν. Ο στόχος του ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση της μεγάλης μετάβασης στην τηλεμέτρηση έως το 2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του.

Ο ρόλος των ψηφιακών συστημάτων στην καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

Η υιοθέτηση των ψηφιακών μετρητών επιτρέπει την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων κατανάλωσης, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη για επιτόπια καταμέτρηση. Παράλληλα, τα νέα ψηφιακά εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού ασυνήθιστων αποκλίσεων και ύποπτων παρεμβάσεων στο δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «έξυπνοι» μετρητές αναδεικνύονται σε βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των ρευματοκλοπών. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, αποκάλυψε χθες, 22 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του 8ου Renewable & Storage Forum, ότι το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών έχει πλέον περιοριστεί κάτω από τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 το κόστος αυτό είχε ανέλθει σε περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ.

Οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές και το δίκτυο

Η μείωση των ρευματοκλοπών έχει φέρει τις απώλειες του δικτύου στα επίπεδα του 2017, ενώ η ετήσια μείωσή τους εκτιμάται σε 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εξέλιξη έχει άμεσο αντίκτυπο και στους συνεπείς καταναλωτές.

Ειδικότερα, το κόστος των ρευματοκλοπών, το οποίο επιβάρυνε τους καταναλωτές με περίπου 60 ευρώ ανά λογαριασμό τον χρόνο, τείνει να μειωθεί στα 50 ευρώ. Αυτή η μείωση είναι αποτέλεσμα των ενεργειών που έχει αναλάβει ο ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία διετία για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Νέες δυνατότητες και απαιτήσεις για τον ΔΕΔΔΗΕ

Οι «έξυπνοι» μετρητές καταγράφουν την κατανάλωση και μεταδίδουν τα δεδομένα εξ αποστάσεως, προσφέροντας στον ΔΕΔΔΗΕ τη δυνατότητα να έχει μια πιο συχνή και αναλυτική εικόνα της λειτουργίας του δικτύου. Για τους καταναλωτές, η τηλεμέτρηση μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για επιτόπιες επισκέψεις καταμετρητών, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια ακριβέστερη αποτύπωση της κατανάλωσης.

Επιπλέον, η τηλεμέτρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών προϊόντων στην αγορά. Τέτοια προϊόντα περιλαμβάνουν τα δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χρέωση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την ώρα κατανάλωσης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Παρά τη σημαντική μείωση των απωλειών ρεύματος, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει ζητήσει από τον Διαχειριστή ταχύτερη πρόοδο. Η ΡΑΑΕΥ θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών και των ψηφιακών υποδομών μπορεί να οδηγήσει σε...

Με πληροφορίες από: Newsit