Οι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας αντιμετωπίζουν υψηλές επιβαρύνσεις παρά τις ΑΠΕ

Σημαντικές επιβαρύνσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή. Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) τονίζει ότι το κόστος της αγοράς εξισορρόπησης, οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της αποθήκευσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών περιορίζουν τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν για τη βιομηχανία.

Οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους βιομηχανικούς καταναλωτές

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΕΒΙΚΕΝ, οι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 756 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό προήλθε από δύο λογαριασμούς προσαυξήσεων της αγοράς εξισορρόπησης, οι οποίοι καταγράφηκαν στο εννεάμηνο του 2026.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς, εμποδίζοντας τη μετακύλιση των χαμηλότερων κόστων παραγωγής των ΑΠΕ στους καταναλωτές.

Η μη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η ΕΒΙΚΕΝ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις περικοπές παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Όπως υποστηρίζει, τουλάχιστον 3 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δεν αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή. Ο λόγος για αυτή τη μη αξιοποίηση είναι η ανεπαρκής δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας.

Αυτή η κατάσταση διατηρεί την ανάγκη χρήσης φυσικού αερίου κατά τις ώρες αυξημένης ζήτησης, καθώς η ενέργεια από ΑΠΕ δεν μπορεί να αποθηκευτεί και να διοχετευθεί στο σύστημα όταν απαιτείται.

Προτάσεις για την αποσύνδεση των τιμών και τις στρεβλώσεις της αγοράς

Στο επίκεντρο της παρουσίασης της ΕΒΙΚΕΝ βρέθηκε το ερώτημα γιατί η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ δεν έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές. Η Ένωση αναδεικνύει τις στρεβλώσεις που, κατά την εκτίμησή της, εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς.

Η ΕΒΙΚΕΝ επικαλείται την έκθεση Ντράγκι, πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έκθεση αυτή προτείνει την αποσύνδεση της αμοιβής των ανανεώσιμων πηγών και της πυρηνικής ενέργειας από την ηλεκτροπαραγωγή με ορυκτά καύσιμα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνονται εργαλεία όπως οι μακροχρόνιες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) και οι αμφίδρομες συμβάσεις επί διαφοράς (CfDs).

Απροσδόκητα κέρδη και ανισορροπία στην αγορά

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, η σημερινή άνοδος των τιμών δημιουργεί υψηλά απροσδόκητα κέρδη για ορισμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στις υδροηλεκτρικές μονάδες και στις ΑΠΕ που αμείβονται απευθείας από την αγορά, με ιδιαίτερη αναφορά στα αιολικά πάρκα.

Παρόλο που αυτές οι πηγές έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, το όφελος δεν μεταφέρεται στον ίδιο βαθμό στους καταναλωτές, δημιουργώντας μια ανισορροπία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη από την αποθήκευση ενέργειας

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι εάν η ενέργεια των 3 TWh από ΑΠΕ, η οποία σήμερα δεν αξιοποιείται, μπορούσε να αποθηκευτεί, θα υπήρχαν σημαντικά οφέλη. Εάν αυτή η ενέργεια διοχετευόταν στο σύστημα κατά τις απογευματινές ώρες αιχμής, θα περιοριζόταν η ανάγκη για ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση τόσο του ανθρακικού αποτυπώματος όσο και της οριακής τιμής του συστήματος. Η ΕΒΙΚΕΝ θέτει το ερώτημα εάν η απώλεια αυτής της ενέργειας συνεπάγεται και ένα σημαντικό οικονομικό κόστος για την αγορά και τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Newsit