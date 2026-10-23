Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τρίμηνη περίοδος προσαρμογής με μία δήλωση

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν μια τρίμηνη περίοδο προσαρμογής στην υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, εφόσον υποβάλουν δήλωση έναρξης με ημερομηνία χρήσης το αργότερο τη 2α Νοεμβρίου. Αυτή η δυνατότητα τους επιτρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης παραστατικών μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027. Το μέτρο αφορά κυρίως επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατομμύριο ευρώ, βάσει του φορολογικού έτους 2023.

Η έναρξη της υποχρέωσης για τις μικρές επιχειρήσεις

Το επόμενο βήμα στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων αφορά τις επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου, δηλαδή όσες είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατομμύριο ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023. Η υποχρέωση για αυτές τις επιχειρήσεις ξεκινά επίσημα στις 2 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, με τη σχετική δήλωση, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα μεταβατικό διάστημα, το οποίο θα διευκολύνει τη σταδιακή μετάβασή τους στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτή η περίοδος προσαρμογής κρίνεται σημαντική για την ομαλή ενσωμάτωση των νέων διαδικασιών στην καθημερινή τους λειτουργία.

Η σημασία της δήλωσης για παράλληλη χρήση

Για κάθε επαγγελματία που ήδη χρησιμοποιεί εμπορικό ή λογιστικό πρόγραμμα, η δυνατότητα να συνεχίσει προσωρινά τη χρήση του υφιστάμενου συστήματος συνδέεται άμεσα με την υποβολή μιας συγκεκριμένης δήλωσης. Η απόφαση αυτή απαιτεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης και την ορισμό ημερομηνίας έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης το αργότερο τη 2α Νοεμβρίου.

Στο διάστημα από τις 2 Νοεμβρίου έως τις 31 Ιανουαρίου, και υπό τους προαναφερθέντες όρους, επιτρέπεται η παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων, γνωστών ως ERP, ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης στο myDATA. Αυτή η ρύθμιση παρέχει στις επιχειρήσεις τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρμόσουν την καθημερινή διαδικασία έκδοσης και αποστολής των τιμολογίων τους στο νέο πλαίσιο.

Μια μικρή εταιρεία που εκδίδει σήμερα τιμολόγια μέσω του λογιστικού της προγράμματος μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το μεταβατικό διάστημα, εφόσον έχει καλύψει την προϋπόθεση της δήλωσης. Έτσι, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί παράλληλα τον υφιστάμενο τρόπο, ενώ ολοκληρώνει τη μετάβασή της στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση επιλέξει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η δήλωση υποβάλλεται καταρχήν από τον ίδιο τον πάροχο. Αυτό πρέπει να γίνει εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του παρόχου. Στη συνέχεια, η επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την υποβολή της δήλωσης.

Έπειτα από την ενημέρωση, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της δέκα ημέρες για να αποδεχθεί ή να απορρίψει τη δήλωση που έχει υποβληθεί από τον πάροχο. Είναι κρίσιμο η επιχείρηση να ελέγξει προσεκτικά την ημερομηνία έναρξης και όλα τα στοιχεία της συνεργασίας, ώστε να διασφαλίσει την ορθότητά τους.

Εναλλακτικές επιλογές χωρίς δήλωση

Διαφορετική διαδικασία ακολουθούν οι επαγγελματίες που επιλέγουν να εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους από τις 2 Νοεμβρίου, χρησιμοποιώντας τις δωρεάν εφαρμογές timologio ή myDATAapp. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον περνούν απευθείας στην αποκλειστική ηλεκτρονική έκδοση και δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το μεταβατικό διάστημα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της συγκεκριμένης δήλωσης για τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Επομένως, ένας επαγγελματίας μπορεί να καλύψει την υποχρέωσή του για ηλεκτρονικά τιμολόγια χρησιμοποιώντας τις δωρεάν εφαρμογές, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει υπηρεσίες από κάποιον πάροχο. Ωστόσο, αν επιθυμεί να διατηρήσει παράλληλα τον παλιό τρόπο έκδοσης παραστατικών μέσα στο τρίμηνο της προσαρμογής, τότε η υποβολή της δήλωσης καθίσταται απαραίτητη.

Με πληροφορίες από: Newsit