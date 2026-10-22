Αναδρομικά συνταξιούχων: Ποιοι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα στην εφορία

Περίπου 55.000 συνταξιούχοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς δεν δήλωσαν στην Εφορία αναδρομικά ποσά που εισέπραξαν το έτος 2020. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή ειδοποιήσεων προς τους υπόχρεους, καλώντας τους να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Οι ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ αποστέλλονται έπειτα από συστηματικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων. Οι διασταυρώσεις αυτές αφορούν συνταξιούχους για τους οποίους προκύπτει μια εκτιμώμενη πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, η οποία ανέρχεται τουλάχιστον στα 100 ευρώ. Αυτό το όριο καθορίζει ποιους από τους μη δηλώσαντες θα προσεγγίσει η Αρχή για την τακτοποίηση των οφειλών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, το 2020 έλαβαν αναδρομικά ποσά περίπου 878.000 φορολογούμενοι. Από αυτούς, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα 761.000 άτομα, που αντιστοιχεί στο 87% του συνόλου, έχουν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις για τα ποσά αυτά. Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί τους περίπου 55.000 συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις και επόμενα βήματα

Παρά την αποστολή των πρώτων ειδοποιήσεων, η ανταπόκριση δεν είναι καθολική. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίπου τρεις στους δέκα συνταξιούχους που έλαβαν την ειδοποίηση έχουν ήδη ανταποκριθεί. Αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν υποβάλει τροποποιητική δήλωση και έχουν καταβάλει τον φόρο που τους αναλογεί, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει έναν νέο κύκλο ηλεκτρονικών υπενθυμίσεων. Παράλληλα, προβλέπονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπόχρεους, με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εκκρεμότητές τους και την παροχή βοήθειας για την τακτοποίησή τους. Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην πλήρη συμμόρφωση των συνταξιούχων.

Διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης

Οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει αναδρομικά ποσά και δεν τα έχουν δηλώσει, καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ, η οποία είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δήλωση των αναδρομικών ποσών έχει συγκεκριμένους κανόνες.

Βασικό σημείο της διαδικασίας είναι ότι τα αναδρομικά δηλώνονται στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται. Αυτό σημαίνει ότι δεν δηλώνονται απαραίτητα στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν, αλλά στο έτος που αφορούν. Για παράδειγμα, αν τα αναδρομικά του 2020 αφορούν προηγούμενα έτη, θα πρέπει να δηλωθούν στα αντίστοιχα φορολογικά έτη.

Δόσεις εξόφλησης και χρονοδιάγραμμα

Για τους συνταξιούχους στους οποίους προκύπτει πρόσθετος φόρος μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Αυτή η ρύθμιση έχει ως στόχο να διευκολύνει την αποπληρωμή των οφειλών, καθιστώντας την πιο διαχειρίσιμη για τους υπόχρεους.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας πριν από το τέλος του 2026. Η προθεσμία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς το 2026 είναι το έτος κατά το οποίο παραγράφονται οι συγκεκριμένες φορολογικές υποθέσεις που αφορούν τα αναδρομικά του 2020. Η Αρχή επιδιώκει να διασφαλίσει την πλήρη φορολογική συμμόρφωση εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis