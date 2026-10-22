Το EFA Group σχεδιάζει είσοδο σε χρηματιστήριο της Euronext εντός διετίας

Ο όμιλος EFA Group βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τα επόμενα βήματα ανάπτυξής του, με βασικό στόχο την εισαγωγή των μετοχών του σε μία από τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές που διαχειρίζεται ο όμιλος Euronext. Ο σχεδιασμός αυτός έχει χρονικό ορίζοντα δύο ετών και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στη διεθνή αμυντική αγορά.

Είσοδος σε χρηματιστήριο της Euronext

Η σημαντικότερη κίνηση του EFA Group αφορά την προοπτική χρηματιστηριακής εισαγωγής. Ο όμιλος εξετάζει την εισαγωγή των μετοχών του σε μία από τις αγορές της Euronext, η οποία πλέον περιλαμβάνει και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτός ο σχεδιασμός αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Παρόλο που η Αθήνα περιλαμβάνεται στις επιλογές, δεν θεωρείται δεδομένη η επιλογή της. Η διοίκηση του ομίλου, με τον Κρίστιαν Χατζημηνά να προετοιμάζει το επόμενο βήμα ανάπτυξης, εξετάζει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Το ενδεχόμενο ο ελληνικός όμιλος αμυντικής τεχνολογίας να επιλέξει κάποιο από τα χρηματιστήρια του εξωτερικού που συμμετέχουν στο δίκτυο της Euronext παραμένει ανοιχτό.

Ενίσχυση μετοχικής σύνθεσης και χρηματοδότησης

Η προοπτική της χρηματιστηριακής εισαγωγής έρχεται σε συνέχεια των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στη μετοχική σύνθεση του ομίλου τον Δεκέμβριο του 2025. Τότε, δύο σημαντικά επενδυτικά σχήματα εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο του EFA Group, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του βάση.

Συγκεκριμένα, η Motor Oil, μέσω της IREON Ventures, και η EOS Capital Partners, μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II, απέκτησαν μετοχές του ομίλου. Η παρουσία αυτών των δύο επενδυτικών σχημάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να διευρύνει τη δραστηριότητά του σε μία περίοδο αυξανόμενης ζήτησης για αμυντικές τεχνολογίες διεθνώς.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη με τη STHENOS AI

Στο τεχνολογικό πεδίο, ο EFA Group δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, δημιούργησε το 2025 την εταιρεία STHENOS AI, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στον τομέα της άμυνας.

Για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της STHENOS AI πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Από περίπου 30 εργαζομένους που απασχολεί σήμερα, η ομάδα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ενισχυθεί φτάνοντας τα 80 άτομα.

Στόχοι και συνεργασίες της STHENOS AI

Επικεφαλής της STHENOS AI είναι ο Μάρκος Χατζημηνάς, γιος του ιδρυτή του ομίλου EFA Group. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών που επιτρέπουν την ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η STHENOS AI συνεργάζεται με την SCYTALYS, μία άλλη εταιρεία του EFA Group, για την ανάπτυξη νέας γενιάς συστημάτων διοίκησης και ελέγχου. Η βασική κατεύθυνση αυτής της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου υποστήριξης των ανθρώπινων αποφάσεων, με έμφαση στο να μην υποκαθιστά πλήρως την ανθρώπινη κρίση.

Ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων

Ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής του EFA Group αφορά επίσης τα μη επανδρωμένα συστήματα. Ο τομέας αυτός συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις ένοπλες δυνάμεις διεθνώς, γεγονός που καθιστά την ανάπτυξη σε αυτό το πεδίο στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο.

Με πληροφορίες από: Topontiki