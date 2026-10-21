Χρηματιστήρια: Διστακτική άνοδος σε τράπεζες και blue chips στο Euronext Athens

Συγκρατημένη άνοδος καταγράφεται σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2026, στις μετοχές του Euronext Athens, σηματοδοτώντας μια ανάκαμψη έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις που χαρακτηρίστηκαν από καθοδικές τάσεις. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών των μετοχών του Euronext Athens ανακάμπτει και κινείται εκ νέου πάνω από το όριο των 2.600 μονάδων, δίνοντας ένα θετικό πρόσημο στην αγορά.

Η εικόνα στο Euronext Athens

Ειδικότερα, η σημερινή συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2026 βρίσκει τον Γενικό Δείκτη Τιμών των μετοχών να ανακάμπτει, ξεπερνώντας τις 2.600 μονάδες. Ο δείκτης FTSE υψηλής κεφαλαιοποίησης παρουσιάζει ήπιες διακυμάνσεις, κινούμενος σε θετικό έδαφος, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και ο τραπεζικός δείκτης. Στον τραπεζικό κλάδο, πάντως, επικρατεί μια ατμόσφαιρα επιφυλακτικότητας και αναμονής για κάποιο νέο στοιχείο που θα μπορούσε να προσδώσει σαφέστερη κατεύθυνση στις τιμές των μετοχών.

Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης δεν ακολουθεί την ανοδική τάση και καταγράφει διακυμάνσεις σε αρνητικό έδαφος, υποδηλώνοντας μια διαφοροποιημένη εικόνα ανάμεσα στις κατηγορίες των μετοχών της ελληνικής αγοράς.

Μετοχές σε άνοδο και συναλλαγές

Στις μετοχές που ξεχωρίζουν με αξιοσημείωτη άνοδο κατά τη σημερινή συνεδρίαση συγκαταλέγονται η Alpha Bank, η COCA-COLA HBC, η Credia Bank, η LAMDA DEVELOPMENT, η AKTOR, η ΔΕΗ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Αυτές οι εταιρείες δείχνουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των αγοραστών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του Γενικού Δείκτη.

Όσον αφορά τη συνολική εικόνα των συναλλαγών, από τις μετοχές που έχουν αλλάξει χέρια έως τώρα, 47 κινούνται ανοδικά, ενώ 45 καταγράφουν πτωτική πορεία. Επιπλέον, 9 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η συνολική αξία των συναλλαγών στην αγορά ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ, υποδεικνύοντας ένα συγκεκριμένο επίπεδο δραστηριότητας.

Θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στο Euronext Athens, καθώς επικρατεί και στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η ανάκαμψη έρχεται μετά από δύο ημέρες νευρικότητας που παρατηρήθηκε στις αγορές της Ευρώπης. Η νευρικότητα αυτή ήταν αποτέλεσμα των έντονων πολιτικών αναταραχών που επικρατούσαν στην Ευρώπη, καθώς και της εκ νέου ενίσχυσης της τιμής του Brent.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει μια οριακή άνοδο, η οποία είναι μικρότερη του 0,5%. Αυτό υποδηλώνει μια συγκρατημένη, αλλά θετική αντίδραση των επενδυτών στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τις προηγούμενες πιέσεις.

Διακυμάνσεις στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες

Οι επιμέρους δείκτες των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών παρουσιάζουν επίσης συγκεκριμένες κινήσεις. Ο γαλλικός, ο γερμανικός και ο ισπανικός δείκτης ακολουθούν διακυμάνσεις που τους τοποθετούν λίγο πιο πάνω από το χθεσινό τους κλείσιμο, δείχνοντας μια τάση σταθεροποίησης ή ήπιας ανόδου. Αυτό αντανακλά την προσπάθεια των αγορών να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος.

Αντίθετα, ο βρετανικός δείκτης αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, καθώς καταγράφει μια ελάχιστη πτώση. Παρά τη γενικότερη θετική τάση στην Ευρώπη, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία, με τους επενδυτές να τηρούν πιο επιφυλακτική στάση.

Με πληροφορίες από: Newsit