Ο Βασίλης Κικίλιας από τη Σανγκάη: Ζητούμενο η βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας και οι διεθνείς συνεργασίες

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία, κατά την ομιλία του στη Σανγκάη. Από το βήμα του North Bund Forum, ο κ. Κικίλιας τόνισε την ανάγκη για διεθνείς συνεργασίες και έθεσε τις προϋποθέσεις για μια ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

Οι προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας

Στην ομιλία του, ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω διεθνούς συνεργασίας. Επισήμανε την κρίσιμη σημασία της αλληλεγγύης και του σεβασμού των διεθνών κανόνων για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των προκλήσεων.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η ναυτιλία λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας. Παρά τις συνθήκες αυτές, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά της, όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Η ενεργειακή μετάβαση ως προτεραιότητα

Ο κ. Κικίλιας έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη για μια εφικτή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Αυτή η μετάβαση, όπως εξήγησε, πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνολογική καινοτομία, καθώς και από επαρκείς υποδομές και επενδύσεις.

Η ρεαλιστική προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση αποτελεί βασική προϋπόθεση για το μέλλον του κλάδου. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να είναι συμβατές με αυτό που μπορεί να αντέξει η κοινωνία, καθορίζοντας τον ρυθμό των αλλαγών.

Ο στρατηγικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας

Στο πλαίσιο του North Bund Forum, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στον διεθνή ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως χώρα που ελέγχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, θεωρεί τις θαλάσσιες μεταφορές κάτι περισσότερο από μια απλή οικονομική δραστηριότητα.

Για την Ελλάδα, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της διεθνούς ευημερίας, της συνδεσιμότητας και της οικονομικής ασφάλειας. Αυτή η θέση υπογραμμίζει την κεντρική σημασία του κλάδου για την παγκόσμια οικονομία και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών.

Διεθνής συνεργασία και το πλαίσιο του ΙΜΟ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε τη σθεναρή υποστήριξη της Ελλάδας στον ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Ο ΙΜΟ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός παγκόσμιου πλαισίου κανόνων, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας.

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι η διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός των διεθνών κανόνων είναι οι βασικοί άξονες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και βιώσιμου μέλλοντος για τον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο.

Κοινές επιλογές για μια ανθεκτική ναυτιλία

Ο Βασίλης Κικίλιας κατέληξε στην ομιλία του τονίζοντας ότι το μέλλον της ναυτιλίας δεν θα καθοριστεί αποκλειστικά από τις τεχνολογίες και τους κανόνες. Αντιθέτως, θα κριθεί από τις επιλογές που θα κάνουν από κοινού οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι χώρες.

Κάλεσε σε κοινή εργασία για την επίτευξη μιας πιο ανθεκτικής, βιώσιμης και ασφαλούς παγκόσμιας ναυτιλίας. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση είναι διατεθειμένες να τηρήσουν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Συμμετοχή στο North Bund Forum

Στο συνέδριο της Σανγκάης, όπου μίλησε ο κ. Κικίλιας, συμμετείχαν επίσης ως κεντρικοί ομιλητές σημαντικές προσωπικότητες από τον διεθνή χώρο της ναυτιλίας και των μεταφορών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Philippe Tabarot, και η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη.

Επίσης, κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Arsenio Dominguez, και ο επικεφαλής της Ναυτιλιακής Διοίκησης της Λιβερίας, Lenn Eugene Nagbe. Στο Forum παρευρέθηκαν και ο Γραμματέας της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στη Σανγκάη, Chen Jining, καθώς και ο Δήμαρχος της Σανγκάης, Zhu Zhongming.

Με πληροφορίες από: Newsit