Πώς χρηματοδοτήθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Discovery: Ο ρόλος του Λάρι Έλισον και οι μετοχές Tesla, SpaceX

Ο ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, επιστράτευσε πέντε τράπεζες και την τεράστια χρηματιστηριακή του περιουσία για να στηρίξει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Η συμφωνία, ύψους 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιήθηκε από τον γιο του, Ντέιβιντ Έλισον, μέσω της Paramount Skydance. Για τη χρηματοδότηση, ο Λάρι Έλισον προχώρησε σε εκτεταμένο δανεισμό, δεσμεύοντας ως εγγύηση μετοχές από τις εταιρείες Oracle, Tesla και SpaceX, καθώς και από την Paramount Skydance.

Η στρατηγική του δανεισμού και οι τράπεζες

Η χρηματοδότηση μιας εξαγοράς τέτοιου μεγέθους, που φτάνει τα 81 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να χρειαστεί ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να ρευστοποιήσει τις μετοχές του, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η περίπτωση του Λάρι Έλισον και της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τεράστια χρηματιστηριακή περιουσία μπορεί να μετατραπεί σε δισεκατομμύρια διαθέσιμων κεφαλαίων μέσω στρατηγικών τραπεζικών δανείων.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Oracle επέλεξε να αυξήσει τις δανειακές του διευκολύνσεις από πέντε μεγάλες τράπεζες. Αυτή η κίνηση έγινε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλισον κατάφερε να διατηρήσει τις μετοχές του, αποφεύγοντας την άμεση πώλησή τους και τις πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Οι μετοχές ως εγγύηση για τον δανεισμό

Προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υποστήριξη της εξαγοράς που πραγματοποίησε ο γιος του, Ντέιβιντ Έλισον, ο Λάρι Έλισον προχώρησε σε εκτεταμένο δανεισμό. Ως εγγύηση για αυτά τα προσωπικά δάνεια, δεσμεύτηκαν μετοχές από σημαντικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου του, οι οποίες έχουν μεγάλη χρηματιστηριακή αξία.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν μετοχές των εταιρειών Oracle, Tesla και SpaceX. Επιπλέον, ως εγγύηση τέθηκαν και μετοχές της Paramount Skydance, της εταιρείας μέσω της οποίας ο Ντέιβιντ Έλισον πραγματοποίησε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Η κίνηση αυτή του επέτρεψε να προσφέρει την απαραίτητη οικονομική στήριξη χωρίς να ρευστοποιήσει άμεσα μέρος της περιουσίας του, διατηρώντας παράλληλα την επενδυτική του θέση.

Αρχικός σχεδιασμός και η τελική επιλογή

Αρχικά, ο Λάρι Έλισον είχε ένα διαφορετικό σχέδιο για την εξασφάλιση της ρευστότητας που απαιτούνταν για την εξαγορά. Είχε σχεδιάσει να πουλήσει μετοχές της Oracle, η αξία των οποίων υπολογιζόταν περίπου στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με σκοπό να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια.

Ωστόμως, αυτό το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πρόθεση για πώληση μετοχών δεν θα προχωρούσε. Αντίθετα, ο Έλισον επέλεξε τελικά την οδό του δανεισμού, διατηρώντας έτσι την ιδιοκτησία των μετοχών του και αποφεύγοντας την άμεση ρευστοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

Η πρακτική «αγόρασε, δανείσου και πέθανε»

Η στρατηγική που ακολούθησε ο Λάρι Έλισον εντάσσεται σε μια ευρέως γνωστή πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναφέρεται ως «αγόρασε, δανείσου και πέθανε». Αυτή η μέθοδος επιτρέπει σε δισεκατομμυριούχους να αποκτήσουν την απαραίτητη ρευστότητα για επενδύσεις ή άλλες ανάγκες, χωρίς να χρειαστεί να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να υποστούν τις συνέπειες μιας πώλησης.

Ένας βασικός λόγος για την επιλογή αυτής της πρακτικής είναι η αποφυγή της φορολόγησης των υπεραξιών που θα προέκυπταν από την πώληση των μετοχών. Διατηρώντας τις μετοχές και χρησιμοποιώντας τες ως εγγύηση για δάνεια, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια, ενώ παράλληλα αναβάλλουν ή αποφεύγουν τη φορολογική επιβάρυνση που θα συνεπαγόταν μια άμεση πώληση των τίτλων τους.

Τα εντυπωσιακά μεγέθη του δανεισμού

Τα μεγέθη του δανεισμού που πραγματοποίησε ο Λάρι Έλισον είναι εντυπωσιακά και καταδεικνύουν την έκταση της χρηματοοικονομικής του κίνησης και την εμπιστοσύνη των τραπεζών στην περιουσία του. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Oracle, τον Σεπτέμβριο, ο Έλισον είχε δεσμεύσει συνολικά 413 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας του ως εγγύηση.

Η αξία αυτών των δεσμευμένων μετοχών εκτιμάται περίπου στα 58 δισεκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά ως εγγύηση για προσωπικά του δάνεια. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της αύξησης στον δανεισμό, έναν χρόνο νωρίτερα, ο αντίστοιχος αριθμός των μετοχών που είχαν δεσμευτεί ήταν 346 εκατομμύρια, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της στρατηγικής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki