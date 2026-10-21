Αύξηση τζίρου για την Dardanel Greece το 2025 και επενδύσεις σε νέα προϊόντα και ενέργεια

Στα 25,9 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος της Dardanel Greece το 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τα 25,52 εκατομμύρια ευρώ του 2024. Αυτή η αύξηση αποτελεί συνέχεια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της στην ελληνική αγορά.

Οικονομικές επιδόσεις και ανάπτυξη τζίρου

Η Dardanel Greece παρουσίασε έναν αυξημένο τζίρο το 2025, ο οποίος ανήλθε σε 25,9 εκατομμύρια ευρώ. Η επίδοση αυτή είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2024, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 25,52 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας έτσι μια αύξηση της τάξης του 1,4%.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στη στρατηγική διεύρυνση της δραστηριότητας της εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη, καθώς και στην ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι επίσης θετικά, καθώς η Dardanel Greece κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Στρατηγική στην κατηγορία σούσι και μερίδιο αγοράς

Το 2025, η εταιρεία εστίασε σημαντικά στην κατηγορία σούσι, προωθώντας το brand Sushida. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Dardanel Greece προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου εξυπηρέτησης της αγοράς, δημιουργώντας το δικό της δίκτυο διανομής Ex Van.

Μέσω αυτής της κίνησης, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τη διανομή των προϊόντων της και να ενισχύσει την ανάπτυξή της στον τομέα της λιανικής. Ως αποτέλεσμα, το brand Sushida πέτυχε ένα πανελλαδικό μερίδιο αγοράς 13% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στόχος της Dardanel Greece είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας τόσο στη λιανική όσο και στο κανάλι HoReCa, καθώς και η επέκταση στις εξαγωγές, με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε καναλιού.

Επενδύσεις στα κατεψυγμένα προϊόντα

Στην κατηγορία των κατεψυγμένων προϊόντων, η Dardanel Greece πραγματοποίησε επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι επενδύσεις αυτές επικεντρώθηκαν στη δημιουργία λύσεων που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών για έτοιμα ή ημι-έτοιμα γεύματα.

Τα νέα αυτά προϊόντα χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα σύντομης προετοιμασίας, προσφέροντας ευκολία στους καταναλωτές, καθώς μπορούν να ετοιμαστούν γρήγορα, ακόμα και με τη χρήση συσκευών όπως το airfryer.

Ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση και ρευστότητα

Η χρηματοοικονομική βάση της Dardanel Greece αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επόμενη φάση ανάπτυξής της. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 13,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διατηρεί μηδενικό δανεισμό, γεγονός που ενισχύει την οικονομική της σταθερότητα.

Η ικανοποιητική ρευστότητα και η επάρκεια σε ίδια κεφάλαια, καθώς και σε κεφάλαιο κίνησης, παρέχουν ισχυρή κάλυψη στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Παράλληλα, η περιορισμένη δανειακή επιβάρυνση μειώνει την έκθεσή της στις μεταβολές των επιτοκίων, ενώ η κύρια πελατειακή της βάση εντός της ζώνης του ευρώ περιορίζει αντίστοιχα τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Ενεργειακή αυτονομία και βιώσιμη λειτουργία

Η Dardanel Greece ενίσχυσε την ενεργειακή της αυτονομία μέσω μιας σημαντικής επένδυσης στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στα εργοστάσιά της στο Αίγιο. Η έναρξη αυτής της επένδυσης πραγματοποιήθηκε το 2025.

Η ολοκλήρωση του έργου έγινε στις αρχές του 2026. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας της, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για την παραγωγή ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Newsit