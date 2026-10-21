Ανακαίνιση κατοικίας: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος και τι ποσά λαμβάνουν

Επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως το 95% των δαπανών και έως τα 36.000 ευρώ προβλέπεται από το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών. Η πρωτοβουλία αφορά αρχικά 13.500 κλειστά σπίτια και στοχεύει στην επαναφορά τους στην αγορά, συμβάλλοντας ενδεχομένως στη μείωση των ενοικίων.

Στόχος του προγράμματος και αρχική φάση

Το μέτρο έχει ως βασικό στόχο να διατεθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, προκειμένου να υπάρξει μείωση των ενοικίων, τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η δημιουργία νέων σπιτιών και κοινωνικών κατοικιών θεωρείται πλέον δυσκολότερη και πιο δαπανηρή, ενώ το άνοιγμα των κλειστών ακινήτων με κίνητρα εκτιμάται ως φθηνότερο και ευκολότερο.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο κλειστά όσο και ανοικτά ακίνητα, ωστόσο θα ξεκινήσει με τις κλειστές κατοικίες. Ως κλειστές κατοικίες ορίζονται εκείνες που δεν κατοικήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και ύψος επιδότησης

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε παλαιά σπίτια, η οικοδομική άδεια του ακινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ. Το ακίνητο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, εκτός αν πρόκειται για πολύτεκνους, στην περίπτωση των οποίων το όριο είναι τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να λάβουν επιπλέον 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες και προκαταβολή 60%.

Επιλέξιμες εργασίες και ενεργειακή αναβάθμιση

Τα χρήματα που παρέχονται μπορούν να διατεθούν για την ανακαίνιση του μπάνιου και της κουζίνας, την αλλαγή κουφωμάτων και δαπέδων, καθώς και για άλλες εργασίες. Επιπλέον, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Στις ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να συνδυάζει εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο τη βελτίωση της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

Οδηγός προγράμματος και επόμενα βήματα

Ο Οδηγός του προγράμματος περιγράφει αναλυτικά όλα τα στάδια συμμετοχής, ξεκινώντας από την προετοιμασία και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, έως την αξιολόγηση, την έγκριση χρηματοδότησης, την υλοποίηση των εργασιών και την καταβολή της επιχορήγησης. Παράλληλα, προσδιορίζει τις επιλέξιμες εργασίες και δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση του Οδηγού δεν σηματοδοτεί την έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της πλατφόρμας και οι προθεσμίες για κάθε φάση θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Μέχρι τότε, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της Δράσης και να προετοιμάσουν εγκαίρως έναν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr