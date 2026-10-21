Μια απολαυστική συζήτηση έλαβε χώρα μεταξύ του Δημήτρη Οικονόμου και του Γιάννη Πιτταρά, με κύριο θέμα την ήττα της ΑΕΚ από την Μάντσεστερ Σίτι. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για τη League Phase του Champions League, βρήκε την ελληνική ομάδα να χάνει με βαρύ σκορ στην Αγγλία. Ο διάλογος των δύο παρουσιαστών χαρακτηρίστηκε από χιούμορ και διάθεση για τρολάρισμα.

Η ήττα της ΑΕΚ στην Αγγλία

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, σε έναν αγώνα που εντασσόταν στη League Phase του Champions League. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 5-1 υπέρ της αγγλικής ομάδας, με την Ένωση να γνωρίζει μια βαριά ήττα.

Μετά το πέρας του αγώνα, ο Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «ερυθρόλευκος», έδειξε να έχει ιδιαίτερη όρεξη για τρολάρισμα. Η διάθεσή του αυτή αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη του διαλόγου με τον συμπαρουσιαστή του, Γιάννη Πιτταρά.

Το αρχικό τρολάρισμα και η επόμενη αντίπαλος

Ο Δημήτρης Οικονόμου ξεκίνησε τη συζήτηση αναφερόμενος στα αθλητικά δρώμενα. Με χιουμοριστικό τόνο, σχολίασε πως «είναι κάτι φίλοι εδώ στο κοντρόλ και έχει πέσει πολύ κλάμα», εκφράζοντας μάλιστα τον φόβο του πως «το κλάμα αυτό μπορεί να χειροτερέψει τις επόμενες ημέρες».

Σε αυτό το σημείο, ο Γιάννης Πιτταράς ρώτησε τον συμπαρουσιαστή του «με ποιον παίζει την επόμενη φορά;». Η απάντηση του Οικονόμου ήταν άμεση και γεμάτη υπονοούμενα, λέγοντας «Άστο καλύτερα, έρχεται η βασίλισσα, έρχεται η Ρεάλ», προμηνύοντας μια ακόμα δύσκολη αναμέτρηση για την ΑΕΚ.

Η διάσταση των «εθνικών» αγώνων

Παρά τον τόνο του τρολαρίσματος, ο Δημήτρης Οικονόμου θέλησε να τονίσει μια διαφορετική πτυχή των αγώνων ελληνικών ομάδων στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, «δεν πρέπει να χαίρεσαι με τα δεινά του φίλου σου», προσθέτοντας ότι οι ίδιοι δεν χαίρονται για την ήττα της ΑΕΚ.

Εξήγησε αυτή τη στάση λέγοντας ότι «το βλέπαμε ίσως εθνικών διαστάσεων, καθώς παίζει μια ελληνική ομάδα στο εξωτερικό». Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε την άποψη ότι, όταν μια ελληνική ομάδα αγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο, η έκβασή της μπορεί να θεωρηθεί ζήτημα που αφορά το σύνολο, και ως εκ τούτου, «δεν χαίρεσαι να χάνει».

Η σύνδεση με τα εξωτερικά ζητήματα

Ο Γιάννης Πιτταράς, από την πλευρά του, προχώρησε σε μια χιουμοριστική σύνδεση της αθλητικής ήττας με τα εξωτερικά ζητήματα της χώρας. Αστειευόμενος, δήλωσε: «Μετά από όσα έγιναν με τη Λιβύη, περίμενα πως και πως το παιχνίδι μπας και νιώσω μια εθνική ανάταση, αλλά δεν...».

Η δήλωση αυτή του Πιτταρά έδωσε την ευκαιρία στον Δημήτρη Οικονόμου να επανέλθει με μια ανάλογη, καυστική απάντηση. «Άμα περιμένεις απ' την ΑΕΚ εθνική ανάταση, άστα φίλε», του είπε, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον διάλογο σχετικά με τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κανείς από το ποδόσφαιρο σε σχέση με ευρύτερα εθνικά ζητήματα.

Το κλίμα της συζήτησης

Η συνολική συζήτηση μεταξύ των δύο παρουσιαστών περιγράφηκε ως «απολαυστική». Η διάθεση για «τρολάρισμα» από την πλευρά του Δημήτρη Οικονόμου ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του διαλόγου, προσδίδοντας έναν ανάλαφρο τόνο στην αναφορά ενός αθλητικού γεγονότος.

Παρά το βαρύ σκορ της αναμέτρησης της ΑΕΚ, η συζήτηση επικεντρώθηκε περισσότερο στις αντιδράσεις και τις χιουμοριστικές παρατηρήσεις, παρά στην ανάλυση του αγώνα. Οι δηλώσεις των δύο ανδρών προσέφεραν μια ανάλαφρη νότα στην ενημέρωση για τα αθλητικά δρώμενα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta