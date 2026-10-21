«Ανακαίνιση κατοικίας»: Ανοίγει η αίτηση στο gov.gr για αλλαγές σε κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια και βάψιμο

Σε λίγες ημέρες πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται στη συναρμοδιότητα των υπουργείων Οικονομικών και Οικογένειας, στοχεύει στη χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης σε κατοικίες, με την υποχρεωτική παράλληλη υλοποίηση ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Ο οδηγός του προγράμματος έχει ήδη κυκλοφορήσει, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πλήρως για τους όρους και να αποφύγουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις.

Βασικές προϋποθέσεις και στόχοι

Ο κύριος στόχος των αρμόδιων υπουργείων, Οικονομικών και Οικογένειας, είναι να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εκ των προτέρων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν λεπτομερώς τους όρους του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η έγκαιρη ενημέρωση κρίνεται σημαντική για την αποφυγή λαθών και παραλείψεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις στην έγκριση και υλοποίηση των έργων.

Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι ο υποχρεωτικός συνδυασμός της ανακαίνισης με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό από 20% έως 40% των συνολικών δαπανών του έργου. Παράλληλα, η παρέμβαση αυτή είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει την άνοδο του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κλάση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

Επιλέξιμες εργασίες για την ανακαίνιση

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που αφορούν την ανανέωση και βελτίωση των εσωτερικών χώρων των κατοικιών. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται εργασίες που σχετίζονται με την ανακαίνιση της κουζίνας, καθώς και του μπάνιου και των ειδών υγιεινής. Περιλαμβάνεται επίσης η αντικατάσταση της πόρτας εισόδου του ακινήτου, όπως και των εσωτερικών θυρών, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των δαπέδων, καθώς και τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Στις επιλέξιμες εργασίες εντάσσονται ακόμη οι επισκευές τοίχων, οι σοβάδες, η τοποθέτηση πλακιδίων και τα βαψίματα, τα οποία συμβάλλουν στην πλήρη ανανέωση του χώρου. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις, όπως οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις με γυψοσανίδες και η ανακατασκευή της κεραμοσκεπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προβλέπει και την αναβάθμιση του συμβατικού τζακιού σε ενεργειακό, προσφέροντας έτσι λύσεις για θέρμανση με μεγαλύτερη απόδοση. Τέλος, για τους δικαιούχους που ανήκουν στην αντίστοιχη κατηγορία, χρηματοδοτούνται και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, διασφαλίζοντας την ευκολότερη πρόσβαση και διαβίωση στο ακίνητο.

Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση

Όπως αναφέρθηκε, η ανακαίνιση μιας κατοικίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υποχρεωτική ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών δαπανών, συγκεκριμένα από 20% έως 40%, πρέπει να κατευθυνθεί σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Ο βασικός στόχος αυτής της απαίτησης είναι η επίτευξη ανόδου τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κλάση για την κατοικία.

Αν και ο οδηγός του προγράμματος αναφέρει ότι υπάρχουν επιλέξιμες εργασίες για το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν αναλύονται περαιτέρω στις διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, η έμφαση δίνεται στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, δηλαδή την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης, ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής παρέμβασης στο ακίνητο.

Κριτήρια δικαιούχων και ακινήτων

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τόσο τα δικαιώματα επί του ακινήτου όσο και τον τύπο της κατοικίας. Ειδικότερα, για ένα κλειστό σπίτι, ο αιτών οφείλει να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε ποσοστό που να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20%. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα του ακινήτου και του αιτούντος.

Στην περίπτωση ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας, τα κριτήρια είναι ελαφρώς διαφορετικά. Αρκεί ο αιτών να έχει πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του. Το πρόγραμμα επιτρέπει επίσης σε κάθε νοικοκυριό να υποβάλει αίτηση για περισσότερα από ένα κλειστά σπίτια, παρέχοντας ευελιξία στους ιδιοκτήτες. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των υπόλοιπων συνιδιοκτητών και δικαιούχων, εξασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Εξαιρέσεις και σειρά υποβολής αιτήσεων

Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας». Συγκεκριμένα, αποκλείονται τα ακίνητα που είναι γραμμένα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, είτε κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης είτε κατά την ολοκλήρωση του έργου. Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσα ακίνητα έχουν ήδη ενταχθεί, μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, στα προγράμματα «Εξοικονομώ» ή «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η πλατφόρμα θα ανοίξει σταδιακά. Αρχικά, θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις που αφορούν τα κλειστά σπίτια. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων για τις κύριες κατοικίες που ήδη κατοικούνται. Η σειρά αυτής της δεύτερης φάσης θα καθοριστεί με βάση το εισόδημα των νοικοκυριών, ξεκινώντας από αυτά με το χαμηλότερο εισόδημα, με σκοπό την ενίσχυση των πιο ευάλωτων οικονομικά πολιτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis