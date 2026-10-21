Η Halcyon επενδύει στην Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα

Χθες ανακοινώθηκε επίσημα η επένδυση της Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR στην εταιρεία Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα, επιβεβαιώνοντας μια εξέλιξη που η αγορά είχε προεξοφλήσει εδώ και καιρό. Η συμφωνία αφορά την εταιρεία που δραστηριοποιείται στα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης, γλυκών και αρτοσκευασμάτων. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση ανάπτυξης για τη Ροδούλα, με βασικό στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας.

Νέα εποχή με τη Halcyon και στόχος η νέα μονάδα

Η επένδυση της Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR στην Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα, αν και το ποσοστό και το ύψος της δεν έχουν ανακοινωθεί, έχει έναν ξεκάθαρο στόχο. Αυτός είναι η κατασκευή μιας νέας, υψηλού αυτοματισμού μονάδας, έκτασης 32.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας στην περιοχή των Αχαρνών.

Στη νέα αυτή εγκατάσταση θα συγκεντρωθούν όλες οι λειτουργίες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας, οι οποίες σήμερα είναι μοιρασμένες σε τρεις διαφορετικές μονάδες. Η συμφωνία αυτή δεν προέκυψε αιφνίδια, καθώς η εταιρεία Ροδούλα βρισκόταν στο επενδυτικό ραντάρ διαφόρων κεφαλαίων από το 2019.

Η διαδρομή της Ροδούλα από το ξεκίνημα

Η ιστορία της Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα ξεκίνησε το 1999, όταν τα ξαδέλφια Παναγιώτης και Ηλίας Καραχάλιος ίδρυσαν την εταιρεία. Το ξεκίνημα έγινε από ένα μικρό εργαστήριο στην Αθήνα, με τις συνταγές να βασίζονται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε αυτές της γιαγιάς των ιδρυτών.

Το 2003, η εταιρεία προχώρησε στη λειτουργία της πρώτης παραγωγικής μονάδας της στις Αχαρνές. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2007, πραγματοποιήθηκε η πρώτη σημαντική επένδυση, η οποία αφορούσε την εγκατάσταση μιας αυτόματης γραμμής γεμίσματος ζύμης. Το 2009, η Ροδούλα επέκτεινε τη δραστηριότητά της στη Βόρεια Ελλάδα, ανοίγοντας υποκατάστημα και κέντρο διανομής στη Θεσσαλονίκη. Το 2012, η εταιρεία εισήλθε πιο δυναμικά στον τομέα των γλυκών.

Εξωστρέφεια και συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η επόμενη φάση στην πορεία της Ροδούλα χαρακτηρίστηκε από τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εκτός των ελληνικών συνόρων. Το 2015, η εταιρεία συνεργάστηκε με το Food Innovation Center του Πανεπιστημίου Rutgers, με σκοπό τη μελέτη της αμερικανικής αγοράς. Έναν χρόνο αργότερα, το 2016, πραγματοποίησε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της μαζικής εστίασης τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον Καναδά.

Το 2017, η Ροδούλα σύναψε συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά. Το 2018, τα συσκευασμένα κατεψυγμένα γλυκά της εταιρείας έφτασαν στα ράφια της λιανικής πώλησης. Το 2022, υπογράφηκε μια σημαντική συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία Picard για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ελληνικού τύπου. Πιο πρόσφατα, το 2023, τα κεντρικά γραφεία και η μονάδα logistics της εταιρείας μεταφέρθηκαν σε νέες εγκαταστάσεις, επίσης στις Αχαρνές.

Η προηγούμενη επένδυση και η έξοδος της Elikonos 2

Πριν από την τρέχουσα συμφωνία με τη Halcyon, η Ροδούλα είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων. Τον Ιούλιο του 2019, το fund Elikonos 2 πραγματοποίησε την πρώτη του επένδυση στην εταιρεία, τοποθετώντας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η συνεργασία αυτή διήρκεσε συνολικά έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων, σύμφωνα με το Elikonos, ο τζίρος της Ροδούλα υπερδιπλασιάστηκε.

Επιπλέον, τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) της εταιρείας αυξήθηκαν πάνω από 150%, ενώ η Ροδούλα κατάφερε να εισέλθει και στην αμερικανική αγορά. Η έξοδος του Elikonos 2 από την επένδυση ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2025. Στο πλαίσιο αυτής της εξόδου, η Ροδούλα αγόρασε από το Elikonos 6.818 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 12% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με την πρόθεση να τις διαθέσει στο προσωπικό της. Το τίμημα αυτό αντιστοιχεί σε μια αποτίμηση περίπου 37,5 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της εταιρείας.

Με πληροφορίες από: Newsit