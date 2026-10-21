Προκλήσεις στην αγορά ακινήτων και θετικές προβλέψεις για τα διυλιστήρια

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς η διαδικασία απόκτησης κατοικίας μέσω πλειστηριασμού απαιτεί περίπου δύο χρόνια μέχρι να καταστεί το ακίνητο έτοιμο προς πώληση. Παράλληλα, παρατηρείται ένα σημαντικό χάσμα στις τιμές μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών και των πωλητών, καθιστώντας δύσκολη την ολοκλήρωση των συμφωνιών. Σε αντίθεση με την αγορά ακινήτων, ο κλάδος της ενέργειας εμφανίζει θετικές προοπτικές, με την Piraeus Securities να αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των Motor Oil και HelleniQ Energy.

Καθυστερήσεις στην αγορά ακινήτων μέσω πλειστηριασμών

Η απόκτηση ενός ακινήτου μέσω πλειστηριασμού στην Ελλάδα αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτούνται περίπου δύο χρόνια από τη στιγμή που ένα ακίνητο εκπλειστηριάζεται μέχρι να είναι πλήρως έτοιμο για πώληση. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε πολεοδομικές εκκρεμότητες και αυθαιρεσίες που χρήζουν τακτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο συνέδριο Prodexpo, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του συστήματος.

Σε αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αντίστοιχη διαδικασία ολοκληρώνεται σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις έξι έως δώδεκα μήνες. Σήμερα, περίπου 15.000 ακίνητα τελούν υπό τη διαχείριση servicers ή ανήκουν στην κυριότητα τραπεζών. Ωστόσο, δεν είναι όλα αυτά τα ακίνητα άμεσα διαθέσιμα ή κατάλληλα για ένταξη σε στεγαστικά προγράμματα, καθώς το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες χρήσεων, πέραν των κατοικιών.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες και να διοχετευθούν ταχύτερα οι υπάρχουσες κατοικίες σε όσους τις έχουν ανάγκη, εξετάζεται πλέον η δυνατότητα σύναψης προσυμφώνου με τον υποψήφιο αγοραστή. Αυτό το προσύμφωνο θα μπορούσε να υπογραφεί πριν ακόμη ολοκληρωθεί η πολεοδομική τακτοποίηση του ακινήτου. Η στεγαστική πολιτική κρίνεται αναγκαίο να περιορίσει δραστικά αυτή την καθυστέρηση, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κατοικία.

Το χάσμα μεταξύ αγοραστών και πωλητών ακινήτων

Ακόμη και όταν ένα ακίνητο καταφέρει να φτάσει στην αγορά και να είναι διαθέσιμο προς πώληση, ξεκινά μια νέα, περίπλοκη φάση διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τη διαδικασία, οι δύο πλευρές, αγοραστές και πωλητές, ξεκινούν από εντελώς διαφορετικές αφετηρίες όσον αφορά τις προσδοκίες τους για την τιμή.

Η συντριπτική πλειονότητα των υποψήφιων αγοραστών αναζητά κατοικίες με τιμές που είναι έως και 20% χαμηλότερες από τις τρέχουσες τιμές διάθεσης που ζητούν οι πωλητές. Αυτό το σημαντικό χάσμα στην τιμή καλύπτεται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είτε μέσω της εξαντλητικής χρήσης προσωπικών αποταμιεύσεων είτε με την ανάληψη αυξημένου τραπεζικού δανεισμού, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον προϋπολογισμό των αγοραστών.

Στην τελική οικονομική επιβάρυνση για τον αγοραστή προστίθενται και άλλα σημαντικά έξοδα. Αυτά περιλαμβάνουν τόσο τα έξοδα που σχετίζονται με την ίδια τη συναλλαγή, όσο και το κόστος που απαιτείται για τυχόν επισκευές ή ανακαίνιση του ακινήτου. Το κόστος ανακαίνισης είναι συχνά αναγκαίο, ιδίως σε παλαιότερα κτίρια, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος. Το συγκεκριμένο χάσμα καταδεικνύει τη δυσκολία μετατροπής της πρόθεσης αγοράς σε οριστική συμφωνία, ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων, καθιστώντας την επίλυση του στεγαστικού ζητήματος μια ιδιαίτερα απαιτητική εξίσωση για τους πολίτες.

Θετικές προβλέψεις για Motor Oil και HelleniQ Energy

Σε μια διαφορετική εικόνα από την αγορά ακινήτων, η Piraeus Securities ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για τα δύο μεγάλα διυλιστήρια της χώρας, τη Motor Oil και τη HELLENiQ ENERGY. Συγκεκριμένα, για τη Motor Oil, η τιμή-στόχος αυξάνεται από τα 61 στα 81 ευρώ, προσφέροντας ένα περιθώριο ανόδου της τάξης του 16% για τη μετοχή της εταιρείας.

Αντίστοιχα, για τη HELLENiQ ENERGY, η Piraeus Securities επανεκκινεί την κάλυψη της μετοχής, ορίζοντας μια τιμή-στόχο στα 22 ευρώ. Αυτή η τιμή-στόχος υποδηλώνει ένα περιθώριο ανόδου που αγγίζει περίπου το 13% για τη μετοχή της εταιρείας. Για αμφότερες τις εισηγμένες εταιρείες, η σύσταση που δίνεται από τους αναλυτές είναι «outperform».

Η σύσταση «outperform» σημαίνει ότι η μετοχή αναμένεται να αποδώσει καλύτερα σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά. Η κύρια κινητήριος δύναμη πίσω από αυτές τις θετικές προβλέψεις είναι το περιθώριο διύλισης, το οποίο αντιπροσωπεύει το κέρδος που προκύπτει για κάθε βαρέλι αργού πετρελαίου που επεξεργάζεται ένα διυλιστήριο. Οι αναλυτές της Piraeus Securities τοποθετούν το περιθώριο διύλισης για φέτος στα 25,5 με 27 δολάρια, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 16,5 δολάρια που ήταν πέρσι. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η έλλειψη ντίζελ θα διατηρηθεί για ένα χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Newsit