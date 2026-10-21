Η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στη διαχείριση αποβλήτων με την εξαγορά της ENACT

Ένα νέο βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιεί η Motor Oil, με την εξαγορά της εταιρείας ENACT. Η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει ήδη περάσει στη διαδικασία ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στον κλάδο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία της εξαγοράς και ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η συναλλαγή αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ENACT από την IREON INVESTMENTS LTD, η οποία αποτελεί θυγατρική κατά 100% της Motor Oil. Η σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Αρχής.

Ο έλεγχος της συναλλαγής από την αρμόδια Αρχή είναι ένα προβλεπόμενο στάδιο πριν από την ολοκλήρωσή της. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έγινε βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς εξαρτάται από την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Η συμφωνία και το χρονοδιάγραμμα

Η τρέχουσα εξέλιξη αποτελεί το επόμενο στάδιο μιας συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου του 2026. Τότε, η Motor Oil είχε γνωστοποιήσει την υπογραφή, στις 29 Μαΐου 2026, συμφωνίας για την απόκτηση του 60% της ENACT.

Η νέα αυτή εξέλιξη αφορά πλέον τον προβλεπόμενο έλεγχο της συναλλαγής από την αρμόδια Αρχή, ο οποίος είναι απαραίτητος πριν από την τελική ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση των όρων του ανταγωνισμού στην αγορά.

Οι δραστηριότητες της ENACT

Η EN.ACT. Περιβαλλοντική-Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των αποβλήτων. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση αστικών, βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων.

Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Στις δραστηριότητές της εντάσσονται επίσης υπηρεσίες καθαριότητας, τις οποίες προσφέρει τόσο σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και σε επιχειρήσεις.

Η στρατηγική της Motor Oil και η θυγατρική IREON INVESTMENTS

Με την απόκτηση του ελέγχου της ENACT, η Motor Oil ενισχύει σημαντικά το επιχειρηματικό της αποτύπωμα στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Η κίνηση αυτή προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της δραστηριότητες που αφορούν τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, διευρύνοντας τις δυνατότητές της.

Η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω της IREON INVESTMENTS LTD, μιας εταιρείας επενδύσεων και επιχειρηματικών συμμετοχών, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Motor Oil για την παρουσία της σε δραστηριότητες πέραν της διύλισης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του ομίλου και στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Οικονομικοί όροι της συμφωνίας

Στη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες σχετικά με το τίμημα της εξαγοράς. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί πρόσθετοι οικονομικοί όροι που να αφορούν τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών είναι συνήθης σε τέτοιου είδους αρχικές ανακοινώσεις, καθώς η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικοί όροι ενδέχεται να οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki