Η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από το 2022

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτό το επίπεδο αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει της χειμερινής περιόδου αυξημένης κατανάλωσης.

Η άνοδος των τιμών και οι αιτίες

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με την τιμή ανά μεγαβατώρα να διαμορφώνεται στα 90 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το υψηλότερο σημείο τιμών που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στην Ευρώπη.

Η ανοδική αυτή πορεία τροφοδοτείται από τις έντονες ανησυχίες που επικρατούν σχετικά με την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι φόβοι αυτοί εντείνουν την αβεβαιότητα για την επάρκεια της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει τα αποθέματά της πριν από την περίοδο αυξημένης κατανάλωσης.

Περιορισμένη προσφορά LNG και γεωπολιτικές εντάσεις

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο αποτελεί έναν κεντρικό παράγοντα στην τρέχουσα κατάσταση. Αυτή η συνθήκη καθιστά πιο δύσκολη την προσπάθεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τους επερχόμενους χειμερινούς μήνες.

Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τροφοδοτούν την αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές προμήθειες. Οι ροές LNG από την εν λόγω περιοχή καταγράφουν σημαντική μείωση, παραμένοντας περίπου 80% χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.

Η κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων

Παρά τις δυσκολίες στην προσφορά, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, στις 19 Οκτωβρίου, τα αποθέματα έφτασαν το 74,47% της συνολικής χωρητικότητας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Ωστόσο, παρά την αύξηση αυτή, τα τρέχοντα επίπεδα αποθεμάτων παραμένουν χαμηλότερα από τα συνήθη για την εποχή. Το γεγονός αυτό περιορίζει τα περιθώρια ασφαλείας και την ευελιξία της Ευρώπης ενόψει της επικείμενης χειμερινής περιόδου, κατά την οποία η κατανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην Ευρώπη, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τα αποθέματά της.

Αυξημένος ανταγωνισμός και μελλοντικές προοπτικές

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για την εξασφάλιση φορτίων LNG. Οι δύο περιοχές αποτελούν τους μεγαλύτερους εισαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως και αναμένεται να διεκδικήσουν μεγαλύτερες ποσότητες καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, γεγονός που μπορεί να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στις τιμές.

Για την Ευρώπη, η μελλοντική εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου θα καθοριστεί από διάφορους παράγοντες. Οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η πορεία των εισαγωγών LNG και η διάρκεια των διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Ένας ψυχρότερος από το συνηθισμένο χειμώνας, σε συνδυασμό με παρατεταμένους περιορισμούς στις ενεργειακές ροές, θα μπορούσε να προκαλέσει νέες, απότομες αυξήσεις στις τιμές.

Με πληροφορίες από: Topontiki