Η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ προσφέρει επιδοτήσεις έως 95%

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο οδηγός εφαρμογής της νέας δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, η οποία διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να ενημερωθούν έγκαιρα για τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης, προκειμένου να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους. Απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, προσφέροντας επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 70% έως 95%.

Στόχοι και προϋπολογισμός της δράσης

Η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027, έχει ως βασικό στόχο την αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος. Επιπλέον, επιδιώκει την επαναφορά κλειστών κατοικιών σε χρήση, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Παράλληλα, η δράση συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των πολιτών, μέσω των παρεμβάσεων που προβλέπονται.

Ύψος επιδοτήσεων και επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιχορηγήσεις που προσφέρονται μέσω του προγράμματος κυμαίνονται από 70% έως 95% του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Επιπλέον, προβλέπεται επιπρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ, η οποία αφορά υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οδηγό εφαρμογής.

Οι επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση, η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να συνδυάζει εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, με την υποχρέωση να εξασφαλίζεται βελτίωση της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

Οδηγός εφαρμογής και στάδια συμμετοχής

Ο οδηγός εφαρμογής της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» περιγράφει αναλυτικά όλα τα στάδια συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους. Αυτά ξεκινούν από την προετοιμασία και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, συνεχίζονται με την αξιολόγηση και την έγκριση της χρηματοδότησης, και καταλήγουν στην υλοποίηση των εργασιών και την τελική καταβολή της επιχορήγησης.

Επιπροσθέτως, ο οδηγός προσδιορίζει με σαφήνεια τις επιλέξιμες εργασίες και δαπάνες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης, τις προβλεπόμενες προθεσμίες, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προτεραιότητες

Η δημοσίευση του συγκεκριμένου οδηγού αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ενεργοποίηση της δράσης. Έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για την έκδοση Βεβαιώσεων Επιλεξιμότητας, ενώ αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Αρχικά, θα δοθεί προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες, και σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση του οδηγού δεν σηματοδοτεί την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit