Νέα σύμβαση 2,1 εκατ. ευρώ για ψηφιακές υπηρεσίες στις μεταφορές

Μια νέα σύμβαση με συνολικό προϋπολογισμό 2.101.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπογράφηκε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2026, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η σύμβαση αφορά το έργο «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ΥΜΕ και τεχνικές λύσεις για την οδική ασφάλεια». Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.).

Στόχοι και οφέλη του νέου έργου

Το συγκεκριμένο έργο έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών. Παράλληλα, αποσκοπεί στη σημαντική επιτάχυνση του έργου των Αρμόδιων Αρχών, μειώνοντας τα διοικητικά βάρη και αντιμετωπίζοντας τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται.

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να προσφέρει πιο άμεσες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών.

Οι υπογραφές της σύμβασης

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηςρας, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, και ο επικεφαλής του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, παρόντες ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

Συνέχιση της συνεργασίας των υπουργείων

Η υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε αρχικά με ένα Μνημόνιο Συνεργασίας το 2020.

Στη συνέχεια, η συνεργασία αναπτύχθηκε μέσα από την πρώτη προγραμματική σύμβαση, η οποία είχε ως αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θέτοντας τις βάσεις για τις σημερινές εξελίξεις.

Η πλατφόρμα drivers-vehicles.services.gov.gr και ο απολογισμός της

Μια από τις κορυφαίες εκφάνσεις αυτής της συνεργασίας είναι η πλατφόρμα drivers-vehicles.services.gov.gr. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, πολίτες και επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών που αφορούν τους οδηγούς και τα οχήματα.

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, παρουσίασε έναν απολογισμό της λειτουργίας της πλατφόρμας, ο οποίος αναδεικνύει την ευρεία και σταθερά αυξανόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη θετική ανταπόκριση από πολίτες και επαγγελματίες.

Αυξητική τάση στις ψηφιακές αιτήσεις

Από την έναρξη λειτουργίας του drivers-vehicles.services.gov.gr μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις. Η τάση είναι σαφώς αυξητική, καθώς μόνο στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.162.075 αιτήσεις.

Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε κατά 61,4% το σύνολο των αιτήσεων που καταγράφηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Είχε προηγηθεί μια σημαντική αύξηση κατά 43,4% το 2025 σε σχέση με το 2024, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχή προτίμηση των ψηφιακών συναλλαγών. Οι καθημερινές αυτές συναλλαγές διεκπεραιώνονται πλέον με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις υπηρεσίες. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί ψηφιακά 1.037.136 ιατρικά πιστοποιητικά.

Με πληροφορίες από: Newsit