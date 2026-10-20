Εντάσεις στα Τίρανα: Ο Ράμα καλεί σε διάλογο τους διαδηλωτές, αλλά απειλεί με περικοπές

Ανυποχώρητος παραμένει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, μετά από αρκετές ημέρες διαδηλώσεων από φοιτητές και μαθητές που του ζητούν να παραιτηθεί. Τα Τίρανα συνταράσσονται από βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία, ενώ ο πρωθυπουργός ακολουθεί μια διπλή τακτική: από τη μία καλεί σε διάλογο την εκπαιδευτική κοινότητα, από την άλλη απειλεί τους φοιτητές με περικοπές υποτροφιών και της δωρεάν εκπαίδευσης.

Επεισόδια και καταστολή στα Τίρανα

Η νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια στην αλβανική πρωτεύουσα. Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων νερού αλλά και πλαστικών σφαιρών, στην προσπάθειά της να διαλύσει τους διαδηλωτές. Οι συγκρούσεις ήταν βίαιες, με την ένταση να παραμένει υψηλή στην περιοχή.

Λίγο νωρίτερα, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν απροκάλυπτα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου με σπρέι πιπεριού, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις. Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν κοντά στο Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε εκ νέου εκτοξευτήρες νερού και δακρυγόνα.

Η συμβολική κίνηση του πρωθυπουργού και η απάντηση των διαδηλωτών

Σε μια προσπάθεια να καλέσει εκ νέου σε διάλογο τους διαδηλωτές, ο Έντι Ράμα προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση νωρίτερα την Τρίτη. Τοποθέτησε κυκλικά καρέκλες από το γραφείο του μπροστά από το κυβερνητικό κτίριο, φέροντας την επιγραφή-πρόσκληση «Διάλογος».

Η απάντηση των διαδηλωτών ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Κρέμασαν εικόνες από την ακραία καταστολή που υπέστησαν και τοποθέτησαν μια επιστολή σε μία από τις καρέκλες, με το μήνυμα «Παραιτηθείτε». Αργότερα, έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, ανέτρεψαν τις καρέκλες με τα καλέσματα για διάλογο, φωνάζοντας το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος».

Η στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας

Καθηγητές και υπάλληλοι Πανεπιστημίων, μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς, συγκεντρώθηκαν στις 10:00 τοπική ώρα στο Πολυτεχνείο των Τιράνων. Από εκεί, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μαζί με τους φοιτητές, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και τη στήριξή τους στα αιτήματα των διαδηλωτών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η εκπαιδευτική κοινότητα υπέγραψε αίτημα παραίτησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, 1350 καθηγητές και πανεπιστημιακό προσωπικό έχουν υπογράψει το αίτημα για την απομάκρυνση του πρωθυπουργού από το αξίωμα και τη σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης. Οι φοιτητές και οι καθηγητές απορρίπτουν την πρόσκληση του Ράμα για διάλογο, δηλώνοντας ότι ο χρόνος για διάλογο έχει παρέλθει και η μόνη λύση είναι η παραίτησή του.

Οι δηλώσεις του Έντι Ράμα

Σε συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός στο Υπουργείο Παιδείας με τους διευθυντές των σχολείων των Τιράνων, ο Έντι Ράμα επανέλαβε τη θέση του ότι η αλλαγή εξουσίας με τη βία δεν θα συμβεί. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβληθεί με τη βία οποιαδήποτε ατζέντα ή εναλλακτική ιδέα, ωστόσο εξέφρασε την ετοιμότητά του για επικοινωνία.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών στα Τίρανα ως «υβριδικό πόλεμο». Παρά τις δηλώσεις του, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, με την ένταση να παραμένει υψηλή και την εκπαιδευτική κοινότητα να παραμένει ανυποχώρητη στα αιτήματά της.

Με πληροφορίες από: Topontiki