Νέες επιβαρύνσεις στα δέματα από χώρες εκτός ΕΕ πριν από την Black Friday

Νέες επιβαρύνσεις στις εισαγωγές μικροδεμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η ευρωπαϊκή τελωνειακή μεταρρύθμιση. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις αγορές από δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Temu και η Shein, ειδικά ενόψει της Black Friday και των Χριστουγέννων. Το πρόσθετο κόστος μπορεί να φτάσει συνολικά τα 5 ευρώ ανά δέμα, ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων.

Προσωρινός τελωνειακός δασμός 3 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την 1η Ιουλίου 2026 θα εφαρμοστεί ένας προσωρινός τελωνειακός δασμός ύψους 3 ευρώ. Αυτός ο δασμός αφορά μικροδέματα των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, καταργείται στην πράξη η προηγούμενη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς που ίσχυε για τις συγκεκριμένες αποστολές.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων αλλαγών που προωθούνται στο τελωνειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εισαγωγών.

Ενιαίο ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης

Παράλληλα με τον προσωρινό δασμό, η μεταρρύθμιση του τελωνειακού συστήματος της ΕΕ προβλέπει και την εισαγωγή ενός ενιαίου ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης. Το τέλος αυτό θα ανέρχεται στα 2 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων. Ο βασικός στόχος του είναι η κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την επεξεργασία και τον έλεγχο των εισαγόμενων δεμάτων.

Οι σχετικές ευρωπαϊκές ανακοινώσεις αναφέρουν ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2026. Το τέλος διαχείρισης έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες ή τις νέες επιβαρύνσεις, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες.

Το συνολικό πρόσθετο κόστος

Με βάση τις δύο αυτές νέες επιβαρύνσεις, δηλαδή τον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ και το ενιαίο τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ, το πρόσθετο κόστος για τους καταναλωτές μπορεί να φτάσει συνολικά τα 5 ευρώ. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε δέμα θα επιβαρύνεται υποχρεωτικά με το ίδιο ακριβώς ποσό.

Ο τελικός υπολογισμός του κόστους εξαρτάται από τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνει η κάθε αποστολή. Επιπλέον, το ποιος θα επωμιστεί τελικά τη χρέωση, είτε ο καταναλωτής είτε οι πλατφόρμες και οι πωλητές, θα καθοριστεί από τον τρόπο με τον οποίο θα μετακυλιστεί το κόστος από αυτούς τους φορείς.

Οι στόχοι των ευρωπαϊκών αρχών

Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους πίσω από αυτή την τελωνειακή μεταρρύθμιση. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου μικροδεμάτων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά καθημερινά.

Μέσω αυτών των μέτρων, οι αρχές στοχεύουν επίσης στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύοντας έτσι τους καταναλωτές και τον ανταγωνισμό.

Προς ένα νέο ψηφιακό τελωνειακό σύστημα

Η τρέχουσα μεταρρύθμιση αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο προς την πλήρη υλοποίηση ενός νέου, ψηφιακού τελωνειακού συστήματος. Το σύστημα αυτό αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το έτος 2028. Τότε προβλέπεται η εφαρμογή ενός εντελώς νέου πλαισίου για τους δασμούς.

Ο απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός πιο ενιαίου και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των ηλεκτρονικών εισαγωγών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και ενισχύοντας την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki