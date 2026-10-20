Επιστρέφει ο εφιάλτης των λογαριασμών «φωτιά» σε ρεύμα και φυσικό αέριο

Οι τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη καταγράφουν εκ νέου ανοδική πορεία, φτάνοντας σε επίπεδα που παραπέμπουν στην ενεργειακή κρίση του 2022. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αυξημένη ανησυχία, καθώς ο χειμώνας με τις υψηλές καταναλώσεις βρίσκεται μπροστά, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να εντείνονται.

Ανοδική πορεία στις ευρωπαϊκές αγορές

Οι χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν επιστρέψει σε επίπεδα που θυμίζουν το αποκορύφωμα της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης. Κινητήριος δύναμη αυτής της εξέλιξης είναι το νέο ράλι στις τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο πλησιάζει τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα στον ευρωπαϊκό κόμβο TTF.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η αδυναμία εξεύρεσης κοινής ευρωπαϊκής λύσης στη Σύνοδο Κορυφής λίγες ημέρες πριν, εντείνει την ανησυχία ενόψει του Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου, καθώς οι πιέσεις για μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών αυξάνονται σε πολλές χώρες.

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή της μεγαβατώρας άγγιξε τα 247,82 ευρώ, τιμή που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Η ανοδική τάση ξεκίνησε τον Ιούλιο και από τον Σεπτέμβριο καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ, με τη συνολική αύξηση της μέσης τιμής της μεγαβατώρας να ανέρχεται στο 125,39%.

Βασικός παράγοντας αυτής της αύξησης είναι η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο συμμετέχει με ποσοστό έως και 40% στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, παρά τη σημαντική διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το φυσικό αέριο καθορίζει συχνά την οριακή τιμή συστήματος, επηρεάζοντας άμεσα τους παραγωγούς. Αυτό είναι ήδη εμφανές στις ωριαίες διακυμάνσεις της αγοράς, όπου η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα φτάνει τις βραδινές ώρες ακόμα και τα 406,48 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αβεβαιότητα στην αγορά LNG και οι παράγοντες πίεσης

Στον κόμβο TTF, η τιμή του φυσικού αερίου ανήλθε χθες έως και τα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού υποχωρήσει στα 87,45 ευρώ. Τα επίπεδα αυτά είναι σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με την περίοδο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και κατά 182,19% υψηλότερα από τα 30,99 ευρώ που κόστιζε πριν από έναν χρόνο.

Η αγορά του LNG προσθέτει στην αβεβαιότητα, με την Capital Economics να επισημαίνει ότι κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Οι εξαγωγείς LNG στον Κόλπο προσαρμόστηκαν πιο αργά, ενώ ο αριθμός των πλοίων LNG που διήλθαν από το Ορμούζ τετραπλασιάστηκε τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο. Ωστόσο, οι εξαγωγές από τον Κόλπο παρέμεναν στο 30% των προπολεμικών επιπέδων. Η πρόσφατη επίθεση των Χούθι φέρεται να επιβράδυνε τις ροές, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό.

Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης λόγω των προβλέψεων για ψυχρότερο καιρό, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες, ασκούν περαιτέρω πίεση στις τιμές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr