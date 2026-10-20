Η Ryanair προειδοποιεί για τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια στην ιστορία

Ανησυχία προκαλεί στους ταξιδιώτες η πρόβλεψη του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair Holdings Plc, Μάικλ Ο’Λίρι, ότι το 2027 αναμένεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην ιστορία της Ευρώπης. Οι αυξήσεις αυτές, που μπορεί να φτάσουν έως και το 20%, αποδίδονται κυρίως στην άνοδο του κόστους των καυσίμων, αλλά και σε άλλους παράγοντες που επιβαρύνουν τον κλάδο. Ο κ. Ο’Λίρι έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Δραματική άνοδος των ναύλων και οι αιτίες

Ο Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι τους επόμενους 12 μήνες θα καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία των ευρωπαϊκών αεροπορικών ναύλων. Συγκεκριμένα, οι τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 20% το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του.

Βασική αιτία αυτής της δραματικής ανόδου είναι η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος με το Ιράν, οι οποίοι ωθούν τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων αεροσκαφών προς τα πάνω. Οι αεροπορικές εταιρείες, όπως τόνισε ο κ. Ο’Λίρι, αναγκάζονται να μετακυλίσουν αυτό το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, επιβαρύνοντας έτσι τις τιμές των εισιτηρίων.

Συμπίεση κερδών και έλλειψη αντιστάθμισης κινδύνου

Παρά την αναμενόμενη αύξηση των ναύλων, ο CEO της Ryanair εξέφρασε την ανησυχία του για τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών. Όπως υπογράμμισε, ακόμη και μια απότομη αύξηση των επιβαρύνσεων στα εισιτήρια δεν θα είναι αρκετή για να καλύψει το σημαντικά υψηλότερο κόστος των καυσίμων. «Το ερώτημα είναι αν θα είναι αρκετή αυτή η αύξηση των ναύλων για να καλύψει το δραματικά υψηλότερο κόστος των καυσίμων. Δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ο’Λίρι επισήμανε επίσης ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της Ryanair, δεν διαθέτουν επαρκή αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για το επόμενο έτος. Αυτό τις καθιστά ευάλωτες σε ενδεχόμενη περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου, επιδεινώνοντας την οικονομική τους θέση.

Μειωμένη χωρητικότητα και φορολογικές επιβαρύνσεις

Εκτός από το κόστος των καυσίμων, η διαθέσιμη χωρητικότητα στην αγορά είναι μειωμένη, καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους. Αυτό συμβάλλει στην περαιτέρω πίεση στις τιμές των εισιτηρίων. Ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος, σύμφωνα με τον κ. Ο’Λίρι, θα συνεχίσει να οδηγείται σε συγκέντρωση, καθώς οι πιο αδύναμοι «παίκτες» δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν.

Ένας ακόμη παράγοντας που επιδεινώνει τις προοπτικές για τον κλάδο είναι οι υψηλότεροι φόροι. Η Ryanair, όπως επιβεβαίωσε ο CEO της, πρόκειται να περιορίσει τη δραστηριότητά της σε αγορές όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, ακριβώς λόγω της αύξησης της φορολογίας. Μάλιστα, ανακοίνωσε την περικοπή ενός εκατομμυρίου θέσεων από το χειμερινό πρόγραμμα της εταιρείας στο Βέλγιο.

Σφοδρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο Μάικλ Ο’Λίρι εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντάς την «άχρηστη» και κατηγορώντας την ότι μιλά για την ανταγωνιστικότητα χωρίς να κάνει τίποτα για να την ενισχύσει. Αναφέρθηκε επίσης στην Κομισιόν και τους θεσμούς της ΕΕ, δηλώνοντας στο Euronews: «Έχετε αυτό το καράβι των τρελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επεξεργάζεται διαρκώς νέους κανονισμούς οι οποίοι αυξάνουν το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, την ώρα που οι καταναλωτές θέλουν χαμηλότερους ναύλους».

Ο επικεφαλής της Ryanair άσκησε κριτική στους περιβαλλοντικούς φόρους της ΕΕ, οι οποίοι εφαρμόζονται μόνο στις πτήσεις εντός της Ένωσης. Όπως υποστηρίζει, οι αμερικανικές, ασιατικές και κινεζικές αεροπορικές εταιρείες εξαιρούνται από αυτούς τους φόρους, παρότι ευθύνονται για περισσότερες από τις μισές εκπομπές του ευρωπαϊκού αεροπορικού τομέα. «Κανείς δεν θα σχεδίαζε ένα τόσο ανόητο σύστημα, εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αν μιλάτε σοβαρά για την ανταγωνιστικότητα, φορολογήστε τους Αμερικανούς όταν προσγειώνονται εδώ, στην Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι περιβαλλοντικοί φόροι και οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol, οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% των αναχωρήσεων, αλλά ευθύνονται για περισσότερες από τις μισές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της ευρωπαϊκής αεροπορίας. Αυτά τα δρομολόγια, τα οποία εκτελούνται τόσο από ευρωπαϊκές όσο και από αμερικανικές, ασιατικές και κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, υπάγονται σε ένα σύστημα αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα του ΟΗΕ με χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση.

Τον Ιούλιο, η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση της ευρωπαϊκής επιβάρυνσης σε ορισμένες πτήσεις που αναχωρούν από την Ευρώπη, με ισχύ από το 2029. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, δρομολόγια όπως Φρανκφούρτη–Ντουμπάι και Φρανκφούρτη–Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Ο κ. Ο’Λίρι υποστηρίζει ότι μόνο η πρόεδρος της Κομισιόν θα σχεδίαζε ένα τόσο ανόητο σύστημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis