Έρχονται οι απογευματινές λαϊκές αγορές: Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο του υπουργείου Ανάπτυξης

Τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τα ψώνια τους από τη λαϊκή αγορά ακόμη και μετά την επιστροφή από την πρωινή εργασία τους θα έχουν σύντομα περισσότεροι καταναλωτές, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη απογευματινών λαϊκών αγορών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία από τις βασικές αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του υπαίθριου εμπορίου.

Το νέο πλαίσιο επιδιώκει να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει χιλιάδες παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές σε όλη τη χώρα, προσφέροντας παράλληλα περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας

Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται σε νομοθετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο και εξειδικεύονται πλέον με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα. Είχε προηγηθεί πολύμηνη διαβούλευση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με εκπροσώπους των λαϊκών αγορών, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που δυσκόλευαν επί χρόνια την καθημερινή λειτουργία τους.

Για την κυβέρνηση, βασική επιδίωξη του νέου μέτρου είναι να αυξηθούν οι επιλογές των καταναλωτών και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των πωλητών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για καλύτερες τιμές στα προϊόντα. Το νέο καθεστώς επιτρέπει σε έναν πωλητή να δραστηριοποιείται την ίδια ημέρα σε δύο διαφορετικές λαϊκές αγορές, τη μία το πρωί και την άλλη το απόγευμα.

Απογευματινές λαϊκές αγορές: Τι αλλάζει στην πράξη

Η δυνατότητα απογευματινής λειτουργίας εκτιμάται ότι θα διευκολύνει κυρίως τους εργαζομένους που μέχρι σήμερα δεν προλάβαιναν να επισκεφθούν τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς τους. Παράλληλα, οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές θα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα εμπορεύματά τους σε περισσότερους καταναλωτές μέσα στην ίδια ημέρα.

Στην πράξη, ένας παραγωγός που διαθέτει προϊόντα σε μια πρωινή λαϊκή αγορά θα μπορεί, εφόσον έχει τις προβλεπόμενες θέσεις δραστηριοποίησης, να συνεχίζει τις πωλήσεις του σε διαφορετική απογευματινή αγορά. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτά περισσότερες ευκαιρίες διάθεσης της παραγωγής του και ενδεχομένως ενίσχυσης του εισοδήματός του. Η ρύθμιση πάντως δεν σημαίνει ότι όλες οι υφιστάμενες λαϊκές αγορές θα λειτουργούν αυτομάτως και το απόγευμα. Δημιουργείται όμως το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη απογευματινών αγορών, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Απλούστευση διαδικασιών και αδειοδότησης

Το νέο καθεστώς προβλέπει παράλληλα ταχύτερη έκδοση αδειών, απλούστερες διαδικασίες για την απόκτηση θέσης και απαλλαγή από τις περιοδικές ανανεώσεις των ψηφιακών αδειών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση άδειας από έναν παραγωγό ο οποίος θέλει να διαθέτει τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές. Με τις νέες ρυθμίσεις, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να εκδίδει την άδεια παραγωγού πωλητή μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr