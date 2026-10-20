Επένδυση της Halcyon Equity Partners στη Ροδούλα για νέα παραγωγική μονάδα

Το Halcyon Equity Partners ανακοίνωσε την επένδυση στην εταιρεία Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα ΑΕ. Βασικός πυλώνας αυτής της συμφωνίας αποτελεί η κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Η επένδυση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Ροδούλα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την ενίσχυση της διεθνούς της επέκτασης.

Η στρατηγική επένδυση

Η συμφωνία μεταξύ του Halcyon Equity Partners και της Ροδούλα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του επενδυτικού κεφαλαίου, η οποία φέρει την ονομασία «Invest in the Best of Greece». Η εν λόγω στρατηγική επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και διαθέτουν έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Μέσω αυτής της επένδυσης, το Halcyon Equity Partners επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ροδούλα, καθώς και στην περαιτέρω διείσδυσή της σε νέες αγορές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η πορεία της Ροδούλα

Η εταιρεία Ροδούλα ιδρύθηκε το 1999 και έκτοτε έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στον κλάδο των τροφίμων. Ξεκινώντας ως μια οικογενειακή βιοτεχνία, εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη βιομηχανική εταιρεία, εξειδικευμένη στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης.

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνει σφολιατοειδή, γλυκά και αρτοσκευάσματα, τα οποία διατίθενται στην αγορά υπό το αναγνωρίσιμο brand «Ροδούλα». Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί τρεις διακριτές παραγωγικές μονάδες, συμπληρωμένες από δύο κέντρα διανομής που βρίσκονται στην Αθήνα.

Η Ροδούλα εξυπηρετεί ένα εκτεταμένο δίκτυο που ξεπερνά τα 3.500 σημεία πώλησης. Αυτά περιλαμβάνουν κλάδους όπως η μαζική εστίαση, με φούρνους, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία και καφέ, καθώς και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ξενοδοχεία. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες, με κύριες αγορές την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η νέα μονάδα παραγωγής στις Αχαρνές

Βασικός πυλώνας της επόμενης φάσης ανάπτυξης για τη Ροδούλα θα είναι η κατασκευή μιας νέας, υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας. Η εγκατάσταση αυτή θα έχει έκταση 32.000 τετραγωνικών μέτρων και θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας, στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής.

Η επένδυση αυτή αναμένεται να οδηγήσει στην ενοποίηση του συνόλου των υφιστάμενων παραγωγικών και εφοδιαστικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Όλες οι λειτουργίες θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία εγκατάσταση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης. Αυτή η κίνηση προβλέπεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της Ροδούλα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου

Ο Ηλίας Καραχάλιος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ροδούλα ΑΕ, προέβη σε δήλωση σχετικά με τη νέα επένδυση. Όπως ανέφερε, «Μαζί με το Halcyon Equity Partners, τους ανθρώπους μας και με την κατασκευή του νέου εργοστασίου, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη λειτουργική μας κερδοφορία, να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενισχύοντας την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας και της νέας παραγωγικής μονάδας για το μέλλον της εταιρείας, εστιάζοντας στην οικονομική ενδυνάμωση και την επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit