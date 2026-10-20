Alpha Bank: Χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ σε δύο μεγάλες επενδύσεις ενέργειας και τεχνολογίας

Η Alpha Bank συμμετέχει χρηματοδοτικά σε δύο σημαντικές επενδύσεις που συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία υλοποιήθηκε στη Θεσσαλία, καθώς και για τις εγκαταστάσεις του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στο Λαύριο. Αμφότερα τα έργα εγκαινιάστηκαν πρόσφατα, με την παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας.

Η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στη Θεσσαλία

Στον ενεργειακό τομέα, η Alpha Bank ανέλαβε τον ρόλο του Αποκλειστικού Διοργανωτή και Αποκλειστικού Τραπεζικού Χρηματοδότη για την κατασκευή της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλία από τη METLEN και τον Όμιλο Καράτζη, αποτελώντας μια κομβική επένδυση για το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τη συγκεκριμένη μονάδα ανέρχεται στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, η Alpha Bank παρείχε χρηματοδότηση ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, σημαντική συνεισφορά υπήρξε και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο διέθεσε 81 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του έργου.

Η εγκατάσταση αυτή διαθέτει ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η λειτουργία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυξανόμενη ανάγκη για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ειδικά σε περιόδους όπου η παραγωγή υπερβαίνει τη ζήτηση.

Μέσω αυτής της μονάδας, δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον περιορισμό των περικοπών της πράσινης ενέργειας. Παράλληλα, ενισχύεται η ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν γίνει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» στο Λαύριο

Το δεύτερο σημαντικό έργο στο οποίο συμμετέχει η Alpha Bank αφορά τον εθνικό υπερυπολογιστή με την ονομασία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ». Το έργο αυτό αναπτύσσεται στην περιοχή του Λαυρίου και έχει συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 59 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, η Alpha Bank χρηματοδότησε την ελληνική εταιρεία MainSys. Η MainSys, σε συνεργασία με την HP, ανέλαβε την κατασκευή και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν τον υπερυπολογιστή. Η αξία των εργασιών που ανέλαβε η MainSys υπολογίζεται σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ.

Η τράπεζα διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο ως ο μοναδικός τραπεζικός χρηματοδότης της MainSys για το συγκεκριμένο έργο. Η στήριξη περιλάμβανε την παροχή κεφαλαίου κίνησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η Alpha Bank εξέδωσε και εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» αντιπροσωπεύει μια στρατηγική επένδυση στις υπολογιστικές υποδομές της χώρας. Η λειτουργία του αναμένεται να έχει ευρείες εφαρμογές στην επιστημονική έρευνα, στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ψηφιακή δυναμική της Ελλάδας.

Ο ρόλος της τραπεζικής χρηματοδότησης

Οι δύο αυτές επενδύσεις, αν και διαφορετικού αντικειμένου, αναδεικνύουν τις ποικίλες μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης που παρέχει η Alpha Bank. Από τη συμμετοχή σε μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, έως την παροχή κεφαλαίων κίνησης και εγγυήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εξειδικευμένες τεχνολογικές εργασίες, όπως η MainSys, η τράπεζα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Παράλληλα, τα έργα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της τραπεζικής χρηματοδότησης, ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται με ευρωπαϊκούς πόρους. Η συνεργασία αυτή είναι καθοριστική για την υλοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας που συμβάλλουν στην ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki