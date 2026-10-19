Το ελληνικό κρασί με οριακή άνοδο στον ευρωπαϊκό αμπελώνα

Η ελληνική παραγωγή οίνου για την περίοδο 2026/2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,67 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Αυτό το μέγεθος αντιπροσωπεύει μια οριακή αύξηση της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με την παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκαν αναλυτικά από την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Οι προβλέψεις για την ελληνική οινοπαραγωγή

Ειδικότερα, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η ελληνική παραγωγή οίνου θα φτάσει τα 1,67 εκατομμύρια εκατόλιτρα κατά την περίοδο 2026/2027. Η παραγωγή της προηγούμενης περιόδου είχε ανέλθει σε 1,65 εκατομμύρια εκατόλιτρα, καταγράφοντας έτσι μια οριακή άνοδο.

Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε περίπου 20.000 εκατόλιτρα σε ετήσια βάση, γεγονός που σηματοδοτεί μια σταθεροποίηση για τον ελληνικό αμπελώνα. Η πορεία αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενικότερη τάση σταθερότητας που παρατηρείται συνολικά στην ευρωπαϊκή αγορά οίνου.

Αυτή η εικόνα της ελληνικής οινοπαραγωγής διαφοροποιείται από εκείνη άλλων χωρών, όπου οι διακυμάνσεις στον όγκο παραγωγής προβλέπεται να είναι σαφώς πιο αισθητές κατά την ίδια περίοδο.

Επιπτώσεις των κλιματικών συνθηκών

Παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι κλιματικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι παρατεταμένοι καλοκαιρινοί καύσωνες, η παραγωγή οίνου δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Τέτοια φαινόμενα καταγράφηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές, καθώς και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον όγκο της παραγωγής. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ποιότητα των σταφυλιών παραμένουν θετικές.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα καλό ποιοτικό αποτέλεσμα από τον φετινό τρύγο, παρά τις αρχικές ανησυχίες που ενδεχομένως να είχαν προκληθεί από τις κλιματικές συνθήκες.

Η συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής οινοπαραγωγής

Η συνολική παραγωγή οίνου για την περίοδο 2026/2027 στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 139.184.443 εκατόλιτρα. Αυτό το νούμερο αντικατοπτρίζει τη συνολική δυναμική του ευρωπαϊκού αμπελώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιταλία διατηρεί την ηγετική της θέση, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών οινοπαραγωγών χωρών. Η χώρα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό οίνου στην Ευρώπη βάσει των εκτιμήσεων.

Ο πρώιμος τρύγος σε Ιταλία και Ισπανία

Ο φετινός τρύγος στις ευρωπαϊκές οινοπαραγωγικές χώρες χαρακτηρίζεται από την πρώιμη έναρξή του, σε σύγκριση με τα συνηθισμένα χρονοδιαγράμματα. Αυτή η τάση παρατηρήθηκε σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Στο Βένετο, την περιοχή που αποτελεί τη μεγαλύτερη οινοπαραγωγό της Ιταλίας ως προς τον όγκο παραγωγής, η συγκομιδή ξεκίνησε 8 έως 10 ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο. Για ορισμένες ποικιλίες και αμπελουργικές ζώνες της περιοχής, η χρονική απόκλιση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, δείχνοντας μια σημαντική μετατόπιση.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία, οι εργασίες του τρύγου ξεκίνησαν ήδη από τα τέλη Ιουλίου. Η έναρξη αυτή ήταν περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα από το συνηθισμένο, γεγονός που αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη χώρα.

Ο David Martin, μεσίτης της Ciatti, περιέγραψε αυτή την πρώιμη έναρξη των εργασιών στην Ισπανία ως ένα «πρωτοφανές φαινόμενο». Η δήλωσή του υπογραμμίζει το ασυνήθιστο της φετινής χρονιάς για τους Ισπανούς οινοπαραγωγούς.

Με πληροφορίες από: Newsit